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благодійність (71) ЗСУ (335)

Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі, але продовжили встановлювати рекорди

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році (рекордні 34,38 млрд грн).

Про це свідчать дані з платформи United 24, фонду "Повернись живим" та Фонду Притули, передає Опендатабот.

Водночас зазначається, що донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ.

Скільки українці задонатили 2023 році

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже дві третини із загальної суми – 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень 2023-го – 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на п’яти напрямках:

  • потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);
  • охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);
  • відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);
  • гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);
  • потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).

Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.

Загалом 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн.

Водночас, як повідомлялося, через monobank українці торік задонатили втричі більше, ніж у 2022 році.

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Топ коментарі
+12
Багато хто донатить не фондам, а волонтерам, яким довіряє і які на відміну від розрекламованих фондів, забезпечують військових всім, від екіпірування, сокир та лопат ( якими зеленський із шмигалем не хочуть забезпечити ЗСУ для облаштування позицій ) до дронів та машин.
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19.02.2024 10:59
+10
Спочатку ти донатиш, керівництво все роспи...здило. ще донатиш. Знову те ж саме. Потім гроші закінчуються. Паралельно закінчуються ті, хто допомагає. А в тилу й досі тисячами сидять 30-річні підполковники
Про решту, які жеруть шашлик та рибалять, та ще й викладають це у мережі, я взагалі мовчу. А захищають їх усіх чомусь Івани та Васьки електрики та слюсарі, які відродясь зброї в руках не тимали
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19.02.2024 10:32
+8
Донатити повинна держава, а не бідняки.
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19.02.2024 10:30
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Донатити повинна держава, а не бідняки.
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19.02.2024 10:30 Відповісти
---
Честь і подяка тим хто пожервував кошти на перемогу але..
...
В той же час у Харкові переіменовують вулиці у Києві кладутьновий асфальт
..
та " облагораживают" берега водоймищ роблячи зони відпочинку..
....
я не згадую вже " казнлкрадів" та " хабарників"
...
а пошукайте декларації міцевих депутатів та Голів тероторіальних адміністрацій..
..
вони мають платню понад мільон гривень на рік..
..
100 тися на місяць та ще плюс "премії"...?! ! /Дрогобич напприклад/

....
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19.02.2024 11:05 Відповісти
і де тепер ваш притула???
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19.02.2024 10:30 Відповісти
На передовій!
Там де справжні "герої" - блогер серебрянський/луганський трьохшекельний, прокурорський синок лач.ен, zeлені воші " ісландія"
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19.02.2024 10:35 Відповісти
Спочатку ти донатиш, керівництво все роспи...здило. ще донатиш. Знову те ж саме. Потім гроші закінчуються. Паралельно закінчуються ті, хто допомагає. А в тилу й досі тисячами сидять 30-річні підполковники
Про решту, які жеруть шашлик та рибалять, та ще й викладають це у мережі, я взагалі мовчу. А захищають їх усіх чомусь Івани та Васьки електрики та слюсарі, які відродясь зброї в руках не тимали
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19.02.2024 10:32 Відповісти
Мені колишній мєнт на пенсіі сказав, що це не його… не можу я убивати… ****, я все життя платила податки на його утримання, на його зарплату. А коли вийшло так, що він повинен мене захистити, він і вср@ вся. Зате має хорошу пенсію, квартиру від держави і тд. Чмо.
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19.02.2024 12:44 Відповісти
Багато хто донатить не фондам, а волонтерам, яким довіряє і які на відміну від розрекламованих фондів, забезпечують військових всім, від екіпірування, сокир та лопат ( якими зеленський із шмигалем не хочуть забезпечити ЗСУ для облаштування позицій ) до дронів та машин.
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19.02.2024 10:59 Відповісти
Все вірно. Я донатю також напряму солдатам на передовій. Дякувати Рєзнікову, не вірю державі. У 2022 скільки донатила на рахунок МО , а він взяв і вкрав . Тепер десь на Мальдівах пропиває мої гроші.
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19.02.2024 12:47 Відповісти
На облаштуванні позиції каZапів працює техніка, наші військові не мають від влади навіть сокир та лопат. 😠

"Волонтери від Демсокири з Черкас написали, що їм прийшов терміновий запит від військових

"Хлопцям під Авдіївку треба лопати, кайла, сокири кувалди. Все, що допоможе окопатися, вгризтися в ту багатостраждальну землю. Потрібно у великій кількості і на вчора. Ми звертаємось до всіх - підкиньте грошенят, хто скільки може. Ми закупимо все необхідне", - йдеться у повідомленні."'
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19.02.2024 11:06 Відповісти
притула, чмот, юнайтед то ЗЕленi годiвницi, краще напряму хлопцям.
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19.02.2024 11:37 Відповісти
Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі Джерело: https://biz.censor.net/n3474189

************
На електроенергію торік підняли ціну теж майже вдвічі.
Совпадєніє?
Стало менше грошей, - стало менше донатів.
Хтось із влади недавно казав, що треба знову піднімати ціну на електрику. Ну-ну...
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19.02.2024 11:40 Відповісти
Все эти крупные фонды это развод. Так как у них отсутствует бухгалтерия как таковая.
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19.02.2024 14:48 Відповісти
ЗЄленим фондам не донатив і донатити не буду. Я доначу тому, кому вірю - провіреним волонтерам, або напряму. ЗЄфонди, ідіть у сраку (с ЗЄ)
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19.02.2024 17:08 Відповісти

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