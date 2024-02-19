Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі, але продовжили встановлювати рекорди

Упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році (рекордні 34,38 млрд грн).

Про це свідчать дані з платформи United 24, фонду "Повернись живим" та Фонду Притули, передає Опендатабот.

Водночас зазначається, що донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ.

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже дві третини із загальної суми – 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень 2023-го – 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на п’яти напрямках:

потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);

охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);

гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);

потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).

Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.

Загалом 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн.

Водночас, як повідомлялося, через monobank українці торік задонатили втричі більше, ніж у 2022 році.