Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі, але продовжили встановлювати рекорди
Упродовж 2023 року українці задонатили у три найбільші фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж у 2022 році (рекордні 34,38 млрд грн).
Про це свідчать дані з платформи United 24, фонду "Повернись живим" та Фонду Притули, передає Опендатабот.
Водночас зазначається, що донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ.
United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже дві третини із загальної суми – 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень 2023-го – 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.
United 24 працює на п’яти напрямках:
- потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);
- охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);
- відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);
- гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);
- потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).
Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.
Загалом 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн.
Водночас, як повідомлялося, через monobank українці торік задонатили втричі більше, ніж у 2022 році.
Будь ласка, зачекайте...
Честь і подяка тим хто пожервував кошти на перемогу але..
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В той же час у Харкові переіменовують вулиці у Києві кладутьновий асфальт
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та " облагораживают" берега водоймищ роблячи зони відпочинку..
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я не згадую вже " казнлкрадів" та " хабарників"
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а пошукайте декларації міцевих депутатів та Голів тероторіальних адміністрацій..
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вони мають платню понад мільон гривень на рік..
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100 тися на місяць та ще плюс "премії"...?! ! /Дрогобич напприклад/
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Там де справжні "герої" - блогер серебрянський/луганський трьохшекельний, прокурорський синок лач.ен, zeлені воші " ісландія"
Про решту, які жеруть шашлик та рибалять, та ще й викладають це у мережі, я взагалі мовчу. А захищають їх усіх чомусь Івани та Васьки електрики та слюсарі, які відродясь зброї в руках не тимали
"Волонтери від Демсокири з Черкас написали, що їм прийшов терміновий запит від військових
"Хлопцям під Авдіївку треба лопати, кайла, сокири кувалди. Все, що допоможе окопатися, вгризтися в ту багатостраждальну землю. Потрібно у великій кількості і на вчора. Ми звертаємось до всіх - підкиньте грошенят, хто скільки може. Ми закупимо все необхідне", - йдеться у повідомленні."'
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На електроенергію торік підняли ціну теж майже вдвічі.
Совпадєніє?
Стало менше грошей, - стало менше донатів.
Хтось із влади недавно казав, що треба знову піднімати ціну на електрику. Ну-ну...