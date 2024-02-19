Банки ОАЕ обмежили операції з РФ та почали закривати рахунки росіян, – ЗМІ

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів слідом за банками Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з РФ і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам.

Про це пишуть "Вєдомості" із посиланням на бізнесменів, які працюють у країні, а також представника "Ділової Росії".



За словами одного зі співрозмовників, наразі банки ОАЕ не приймають гроші з Росії та у зворотний бік платежі не проводять. Водночас без пояснення причин триває закриття рахунків.



Зазначається, що складнощі почалися ще до виходу в грудні 2023 року закону США про вторинні санкції, який вплинув на політику турецьких та китайських банків щодо клієнтів із Росії.

Можливість платити з Росії, зокрема у дирхамах, зникла у вересні, стверджує один із російських бізнесменів. Після цього йому довелося додати до ланцюжка третю проміжну юрисдикцію – Гонконг. Але з лютого цього року гонконгський банк теж припинив приймати платежі, зазначив бізнесмен.



У найбільших банках ОАЕ тепер практично неможливо відкрити рахунок. Домовитися можна приватно з персональним менеджером, але після першої ж перевірки "ти вилетиш як пробка", каже власник однієї з російських енергетичних компаній

Відкривати нові рахунки для компаній із російськими власниками все ще можна, хоч і досить довго, оскільки Росія в ОАЕ знаходиться в "червоному списку".