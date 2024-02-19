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банки (6846) ОАЕ (177) росія (13650)

Банки ОАЕ обмежили операції з РФ та почали закривати рахунки росіян, – ЗМІ

оае

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів слідом за банками Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з РФ і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам.

Про це пишуть "Вєдомості" із посиланням на бізнесменів, які працюють у країні, а також представника "Ділової Росії".

За словами одного зі співрозмовників, наразі банки ОАЕ не приймають гроші з Росії та у зворотний бік платежі не проводять. Водночас без пояснення причин триває закриття рахунків.

Зазначається, що складнощі почалися ще до виходу в грудні 2023 року закону США про вторинні санкції, який вплинув на політику турецьких та китайських банків щодо клієнтів із Росії.

Можливість платити з Росії, зокрема у дирхамах, зникла у вересні, стверджує один із російських бізнесменів. Після цього йому довелося додати до ланцюжка третю проміжну юрисдикцію – Гонконг. Але з лютого цього року гонконгський банк теж припинив приймати платежі, зазначив бізнесмен.

У найбільших банках ОАЕ тепер практично неможливо відкрити рахунок. Домовитися можна приватно з персональним менеджером, але після першої ж перевірки "ти вилетиш як пробка", каже власник однієї з російських енергетичних компаній

Відкривати нові рахунки для компаній із російськими власниками все ще можна, хоч і досить довго, оскільки Росія в ОАЕ знаходиться в "червоному списку".

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Ось би і Кипр і інши офшори так робили
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19.02.2024 12:05 Відповісти
закривають на прохання куйла
у путіна не вистачає грошей на війну
наступна "дійна корова" - власні громадяни - вклади росіян у банках
тому путін вимагає негайно повернути всі гроші громадян взад
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19.02.2024 12:22 Відповісти
банки ОАЕ не приймають гроші з росісії, та у зворотний бік платежі не проводять/
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19.02.2024 13:33 Відповісти
а в новинах пише - ОБМЕЖИЛИ
обмежили - значить проводили і проводять
хто бреше?
Банки Об'єднаних Арабських Еміратів слідом за банками Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з РФ і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам. Джерело: https://biz.censor.net/n3474186
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19.02.2024 13:40 Відповісти
,,Наразі банки ОАЕ не приймають гроші з Росії та у зворотний бік платежі не проводять. Водночас без пояснення причин триває закриття рахунків. ---- Хіба там, в цій новині, не так сказано??,) чи ви тільки заголовки читаєте?)
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19.02.2024 16:13 Відповісти
а ви?
коли закривають рахунок - гроші куди повертають?
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19.02.2024 19:23 Відповісти

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