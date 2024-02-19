На оборону: Прем’єрка Естонії пропонує Євросоюзу випустити спільні облігації на 100 мільярдів євро

Глава уряду Естонії Кая Каллас запропонувала Європейському Союзу розробити план випуску єврооблігацій на 100 млрд євро для стимулювання оборонної промисловості континенту.

Про це Каллас заявила на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Укрінформ.

За словами естонської прем'єрки, наступний склад Європейської Комісії, який буде обраний у червні, має дотримуватись такого ж єдиного підходу до безпеки, яку продемонстрував чинний, коли боровся з пандемією COVID-19.

"Ми знаходимося в тому місці, де нам потрібно більше інвестувати і (вивчати, – ред.), що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускаються окремими країнами індивідуально, занадто малі, щоб їх можна було масштабувати. Єврооблігації можуть мати набагато більший вплив", – сказала Каллас.

Її ідею також підтримали президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської Ради Шарль Мішель, пише Bloomberg. Більш ощадливі країни, такі як Нідерланди і Німеччина, швидше за все, будуть не такі зацікавлені в цьому, прогнозує агентство.

Прем'єр-міністерка Естонії зазначила, що після зустрічей з американськими законодавцями в Мюнхені вона зберігає оптимізм щодо того, що Конгрес зможе домовитись про фінансування для України.

"Мені здається, що, перебуваючи тут, вони, можливо, краще розуміють, що поставлено на карту", – додала вона.

За словами Каллас, є й інші, більш термінові кроки, які ЄС має зробити, щоб допомогти Україні, зосередитись на розвитку промисловості та забезпеченні довгострокових контрактів на постачання, а також шукати запаси зброї по світу, щоб викупити її та передати Україні.

"Ми маємо зробити все. Європа зробила багато і має зробити ще більше. Це очевидно", – наголосила Каллас, закликавши союзників виконати обіцянку витрачати 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років на підтримку України.