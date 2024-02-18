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банки (6840) Укрпошта (770)

Найменший в Україні банк припинить діяльність. Його хотіла купити "Укрпошта"

"Альпарі Банк" припиняє банківську діяльність, план припинення вже схвалений Національним банком України.

"12 грудня 2023 року єдиний акціонер АТ "Альпарі Банк" прийняв рішення №6/2023 припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердити план припинення. План припинення здійснення банківської діяльності АТ "Альпарі Банк" погоджений рішенням НБУ №495-рш від 28 грудня 2023 року", – сказано в заяві банку.

"Альпарі" є найменшим банком в Україні, станом на 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи). У банку було 6 176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку, зазначає ЕП.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

Як повідомлялося, "Альпарі Банк" планувала купити державна "Укрпошта", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл.

За даними ЗМІ, "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі АТ "Альпарі банк" за 260 млн грн. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури також погодили відповідну угоду, але проти виступив НБУ. Регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю банку "Альпарі" без прийняття рішення 29 травня 2023 року.

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Цікаво, чим Укрпошта не угодила Нацбанку . . . акціонерне товариство, де єдиним акціонером є держава. Куди вже прозоріше структура власності . . . Конкуренції бояться, бо розгалуджена система відділень.
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18.02.2024 20:02 Відповісти
так хєрова кипа показників відповідності.. щодо банківській ліцензії... без додаткової інфи-нічого не зрозуміло) якому з формальних десятків вимог не відповідає УкрПошта.. там же 100% був висновок по суті "не відповідає вимогам №..№..."
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18.02.2024 23:03 Відповісти
Прозорим нац банк був,коли керували Гонтарева і Смолій.А після "хуже не будет" став Шевченко(з підозрой від набу) потім втік(випустили),Пишний якость повязаний з Єрмаком.
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19.02.2024 08:54 Відповісти
Та що та Гонтарева, керувала банком над банками, а не могла накрасти так,хоча б собі,щоб вже потім не працювати до кінця днів своїх і приходиться їх,бідній, жити на знімній квартири і підробляти в університеті.Видно її клятий порошенко привчив,натаскав, що повинно бути все прозоро і підзвітно на акціонерній,коллективній власності.Я б ото як ,подекують люди ,накрав би гривень сто,чи двісті мільйонів $ ,як наступник,та і втік би за кордон.Фанатію від Шевченка,хоча і не футболіст.
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19.02.2024 11:12 Відповісти
260 млн. за що ? за 1 відділення і то орендоване Яка конкуренція з власником держава, ви давно в ощадбанку були НБУ взагаліто може просто так Укрпошті видати ліцензію, нахера шарашкіні контори купляти.
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19.02.2024 10:36 Відповісти
"стратег" Укрпошти вже 9 місяць п'є кофе в кафетерії СБУ. І ідейка кишенькового банку вивітрилась.
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19.02.2024 10:44 Відповісти
Відкрию тобі ще більшу таємнцю- Національний банк- ще більш "державніша установа", більше того- це один із органів Державої влади. Національний банк- НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТТЮ, тому про яку "конкуренцію" ти несеш?
Задачі НБУ згідно закону- стабіль5ість Гривні і регулювання діяльності фінансових установ.
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19.02.2024 12:47 Відповісти
Цікаво,а звідки у держ.укр.пошти взялися гроші попри війну і дефіціт бюджету?Як що вона навіть у 2014-19 роках була збитковою і дотувалась з бютжету.
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19.02.2024 08:48 Відповісти
сіє є тайна тайная і таїнство.Хоча у керівника укрпошти зарплата ,хто його знає яка,але кажуть ,що непогана і він може собі дозволити.
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19.02.2024 11:17 Відповісти

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