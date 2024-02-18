Росіяни масово підключають мешканців окупованих територій до російського телебачення

Російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації, зокрема мешканців Херсонської області масово підключають до російського супутникового телебачення.

"Аби перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір". Наразі росіяни встановили вже понад 18 тис. відповідних пристроїв", – сказано в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "Госвеб".

Окрім того, російські загарбники розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-2024 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині – більше 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.