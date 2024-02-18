Данія передасть Україні всю свою артилерію та боєприпаси
Данія передасть Україні свою артилерію та боєприпаси.
Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, виступаючи під час Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає Інтерфакс-Україна.
"Незалежно від того, що відбувається в США, висновки треба робити зараз. Ми повинні бути в змозі захищати себе. Щоб це зробити, ми маємо передати Україні те, що їм потрібно зараз. Я думаю, дуже важливо, звичайно, говорити про довгострокову перспективу. Але Україна нас просить боприпаси – зараз, артилерію – зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не тільки виробництва. Тому що в нас є боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо, і ми маємо їх передати Україні", – сказала прем'єрка.
За її словами, якщо Росія не хоче миру, то європейські країни "мають себе захищати".
"Незалежно від того, що буде в США, відповідальність за Європу має нести Європа", – наголосила Фредеріксен.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині почалося будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості Німеччини з виробництва артилерійських снарядів, зокрема для України.
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Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європейського Союзу передати Україні більше озброєнь і зая вила, що "слова більше не потрібні, а потрібні рішення". Про це Метте Фредеріксен сказала на полях Мюнхенської безпекової конференції. "Я думаю, що найголовніше - протягом наступних тижнів більше ніяких обговорень. Ми провели кілька зустрічей. Це гарна конференція. Я дякую вам за те, що ви нас приймаєте. Але нам більше не потрібні слова, нам потрібні рішення. Йдеться про **********, протиповітряну оборону і, звичайно ж, про ракети дальнього радіуса дії", - сказала вона.
Прем'єрка Данії зауважила, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз. За її словами, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.
"Але Україна у нас просить ********** і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію, а наші літаки F-16 незабаром будуть літати в українському небі. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, **********, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", - сказала Фредеріксен.
Очільниця данського уряду також заявила, що незалежно від того, що наразі відбувається в США, Європа сама повинна нести відповідальність за себе і свою безпеку: "Нам треба робити більше".