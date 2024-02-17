Економічний ефект від "коридорів солідарності" з Україною минулоріч становив 125 мільярдів євро, – фон дер Ляєн

Економічний ефект від "коридорів солідарності" на кордонах з Україною упродовж 2023 року становили 125 млрд євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Укрінформ.

"Ми робимо все можливе, щоб зберегти дієздатність української економіки (в умовах війни – ред.). Коли експорт з України був заблокований, ми відкрили так звані коридори солідарності. Протягом минулого року завдяки цим "коридорам" вдалося довести обіг до 125 млрд євро за рахунок торгівлі між Україною, Євросоюзом та третіми країнами", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС підтримує Україну всіма доступними способами. Зокрема, санкції, запроваджені ЄС проти Росії, довели свою ефективність, вони глибоко уражають російську економіку, що була переведена на воєнні рейки.

За словами фон дер Ляєн, санкції не бувають статичними. Коли ЄС їх запроваджує, країна, проти якої вони спрямовані, намагається їх обійти. ЄС закриває прогалини, і тоді країна-опонент знову намагається знайти шляхи оминути обмежувальні заходи.

"Зараз ми націлені на ті країни, які суттєво наростили імпорт з ЄС, після чого ці товари з третіх країн потрапляють на територію Росії. Ми дуже рішуче з ними говоримо і дуже чіткі щодо того, якими можуть бути наслідки. Ми накладаємо санкції проти відповідних компаній, установ та осіб. Наступний пакет санкцій, який зараз на столі, великою мірою спрямований саме на це. Ми маємо бути жорсткими та наполегливими, щоб крок за кроком закривати всі прогалини", – заявила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС зробив перший крок до використання нарахувань на заблоковані в Європі суверенні активи РФ. Ці надходження можуть бути використані в інтересах України, наприклад для закупівлі зброї або у процесі відбудови країни.