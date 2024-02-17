Україна може заборонити імпорт польської агропродукції, – ЗМІ
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
Про це пише Forbes із посиланням на співрозмовників в уряді.
"Хотілося б уникнути цього, ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити", – каже урядовець на умовах анонімності через чутливість питання.
"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", – підтвердив такі ідеї міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
За його словам, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. Надавати більше деталей Сольський відмовився. "Це тонка тема, поки коментувати нічого", – пояснив він.
Як повідомили виданню в Мінагрополітики Польщі, 16 лютого Сольський провів зустріч із міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським. Але надати подробиці у польському відомстві відмовилися.
Керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів, уточнює співрозмовник Forbes в українському уряді.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
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Але поляки звісно блокують українське зерно, постійно влаштовуючи акції протесту на кордоні.
Блокадою українського кордону польські фермери протестують проти політики Європейського зеленого курсу та відкриття ринку ЄС для сільгосппродукції з України.
Сусідня Польща відноситься до найбільших постачальників продукції до України і одночасно є одним з найбільших ринків збуту українських товарів. За дев'ять місяців минулого року до України завезли з Польщі товарів на $4,9 млрд. Україна експортувала до Польщі на $3,7 млрд.
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Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
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