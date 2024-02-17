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Новини
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росія (13628) США (4626) Естонія (276) заморожені активи (181)

Україна отримає від США $500 тисяч конфіскованих активів РФ. Їх передадуть через Естонію

сша

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако заявила про передачу Естонії $500 тисяч заморожених російських активів для України.

Про це посадовиця повідомила у коментарі Суспільному.

"Ми передаємо конфісковані кошти нашим естонським партнерам на користь України, тому що наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти", – зазначила Монако.

За її словами, одна річ залишається незмінною – американські зобов'язання підтримувати український народ.

"Ми запустили оперативну групу Kleptocapture лише через кілька днів після неспровокованого і незаконного вторгнення РФ в Україну. Оперативна група зосереджена на переслідуванні нечесних здобутків тих, хто підтримує російську військову машину", – розповіла посадовиця.

Монако додала, що з конфіскацією цих коштів США висунули звинувачення шістьом людям у порушеннях експортного контролю та відмиванні грошей.

Заступниця генпрокурора підкреслила, що мандат Kleptocapture полягає не лише у судовому переслідуванні тих, хто порушує американські санкції та закони про експортний контроль для підтримки агресії РФ.

Оперативна група також налаштована конфіскувати злочинні доходи та використовувати ці активи для підтримки України, наголосила посадовиця.

"Як зазначено в угоді, яку ми підпишемо сьогодні, Естонія спрямує ці кошти для запуску проєкту, що спрямований на швидшу та ефективну оцінку шкоди, завданої українським системам передачі та розподілу електроенергії. Це крок до справедливості та відновлення, але це необхідний крок, і він прокладає новий шлях до боротьби з безперервною жорстокістю Росії", — поінформувала Монако.

Заступниця генпрокурора додала, що Мін'юст США "продовжуватиме шукати креативні рішення, щоб український народ міг реагувати та відбудовувати долар за доларом, будинок за будинком, місто за містом".

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Топ коментарі
+7
Певно міченими видали, хочуть подивитись куди підуть
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17.02.2024 18:06
+6
це офісу реЗЕдента хіба що на бухло на місяць грошей... ета просто аскарбітєлбно для творчєскава коллєктіва ОПи...
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17.02.2024 19:31
+3
Оружием давайте!. Деньги ******* зеленая шобла
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17.02.2024 19:49
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Беріть і ні в чому собі не відмовляйте.
1/2 ракети для Петріота.
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17.02.2024 17:35 Відповісти
Наші б з радістю , але за що тоді дороги будувати (( Переглянь місцеві бюджети на цей рік , тільки спочатку заспокійливе прийми ((
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19.02.2024 00:28 Відповісти
Певно міченими видали, хочуть подивитись куди підуть
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17.02.2024 18:06 Відповісти
-----
Та ні... З таким дрібязком ніхто морочитися не буде , коли налгогова та прокурори не беруть
..
менш як 2-3 мл. доларів то депутати то спишуть на туалетний папір ,наприклад...
...
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19.02.2024 11:09 Відповісти
це офісу реЗЕдента хіба що на бухло на місяць грошей... ета просто аскарбітєлбно для творчєскава коллєктіва ОПи...
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17.02.2024 19:31 Відповісти
Оружием давайте!. Деньги ******* зеленая шобла
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17.02.2024 19:49 Відповісти
Вже давали гуманітаркою - у Запоріжжі крали так , що найвеличнішому довелося аж орденами нагородити . Кількість вагонів і морських контейнерів розкраденого рахувалася сотнями , і це лише одне місто України (( А щодо зброї ...... так вони лише за 2022 украли майже мільярд доларів на закупках неіснуючих снарядів , 650 мільйонів гривень подарували Розенблату за нелітаючі дрони , про 40 мільярдів на дрони від кабміну краще взагалі помовчати ,бо замість коментаря одне кацапське матюччя буде ((
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19.02.2024 00:23 Відповісти
Пані та Панове прошу підтримати Петицію до президента США про передачу Україні заморожених на Заході російських 300 млрд дол. Для цього перейдіть за посиланням: https://chng.it/YDGxxPXVmX

Праворуч введіть свої: 1) ім'я, 2) прізвище, 3) електронну адресу.

Далі потрібно натиснути червону кнопку Sign this petition. На вашу ел. пошту прийде з сайту зворотня репліка.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос (зворотню репліку), інакше його видалять пізніше.

І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
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17.02.2024 23:31 Відповісти
"Ми передаємо конфісковані кошти нашим естонським партнерам на користь України, тому що наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти"

Тобто не закон забороняє, а чинна влада
Конгрес приймає закони - виходить заборонити не може
Адміністрація виконує закони прийняті Конгресом, виходить закону немає, проте адміністрація "не дозволяє напряму передати ці кошти"

Конгрес прийняв закон про лендлів Україні - адміністрація не виконала
Конгрес надав 25.5млрд на PDA адміністрації - адміністрація втратила 1.6млрд в 2024, скоїла помилку на 6.2млрд, не бажає використовувати залишок 4.2млрд

Якось не красиво виходить...
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18.02.2024 09:36 Відповісти
Ого, нічого собі, цілих 500 тисяч через всього 500 світлових років.
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18.02.2024 21:00 Відповісти
ну это конечно не 60 млрд.... ну тем не менее, квартиру купить хорошую в Киеве можно
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18.02.2024 22:28 Відповісти
Ну як сказати хорошу ..... на Печерських Липках якийсь бюджетний варіант може і вигорить , а так - нині у столиці із цим - аншлаг , особливо на вторинному ринкові ((
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19.02.2024 00:18 Відповісти
Краще передайте 500 тисяч з отих 4.5 мільйонів списаних снарядів ! Можна через Естонію , а всього краще- через Румунію , там ніби кордон іще кацапська агентура не заблокувала .
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19.02.2024 00:14 Відповісти
P.S. А ці кошти зарахуйте як часткове погашення доставки ((
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19.02.2024 00:15 Відповісти
на нові тачки для зе шобли вистарчить
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19.02.2024 01:12 Відповісти
Навіть на місячну зарплату в конвертах для "слуг урода" не вистачить.
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19.02.2024 02:31 Відповісти
З довбаних мільярдів? Який довбаний жарт!
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19.02.2024 16:52 Відповісти

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