ЄБРР та Італія нададуть 200 мільйонів євро на відновлення українських гідроелектростанцій

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 100 млн євро кредиту для фінансування відновлення українських гідроелектростанцій, які зазнали руйнувань та пошкоджень через війну. Ще 100 млн євро кредиту надійде від уряду Італії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідну кредитну угоду було підписано 17 лютого між ЄБРР та ПрАТ "Укргідроенерго".

Відповідно до неї, кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості роботи компанії.

"Буде відновлено обладнання енергогенеруючих компаній, яке було пошкоджено внаслідок російських ракетних ударів. Це дозволить забезпечити стабільне функціонування вітчизняної енергосистеми та безперебійне енергопостачання споживачів", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як повідомолялося, ЄБРР виділить "Ощадбанку" 200 млн євро на розвиток кредитування.