Виробник шоколад Milka та печива Oreo повідомив про рекордні прибутки в РФ

Американська транснаціональна компанію з виробництва кондитерських виробів, харчів та напоїв Mondelez International у своєму річному звіті повідомила, що її бізнес у Росії є більш прибутковим, ніж це було раніше.

Про це пише Reuters.

Наприкінці 2023 року компанія заяивла, що її бізнес в Росії забезпечує "стабільне постачання товарів, які є щоденними продуктами харчування для звичайних людей", і що призупинення діяльності "означало б припинення поставок продовольства для багатьох сімей, які не мають відношення до війни".

В одному із внутрішніх листів, з якими ознайомилося видання, очільник європейського підрозділу Вінс Грубер повідомив про призначення нового генерального менеджера для російського бізнесу, який називає окремою структурою. Новий директор підпорядковуватиметься іншому керівнику, який своєю чергою підпорядковується Груберу.

В окремій службовій записці Грубер повідомив, що новим головним менеджером в РФ стане Олексій Блінов – фінансовий директор компанії Mondelez, що базується в Москві.

Водночас у Mondelez International заявили про припинення інвестицій у рекламу та повну автономію для російського представництва.

Також наголошується, що "продукти, що продаються в Росії, тепер виробляються і поширюються на місцевому рівні, без імпорту готової продукції з Європи в Росію або експорту з Росії в Європу".

Як повідомлялося, НАЗК внесло компанію Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни.

Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. "Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.