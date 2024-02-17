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МВФ (1730) місія (27) транш (267)

Місія МВФ та Україна починають переговори для третього перегляду програми фінансування

мвф

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочинають переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що від України у зустрічах беруть участь представники Мінфіну, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

"Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику", – йдеться у повідомленні.

Зустрічі відбуваються у польській Варшаві, а також в онлайн форматі.

Як повідомлялося, 12 лютого 2024 року команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у Києві.

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $890 млн) – на початку липня та в середині грудня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду та оцінки виконання зобов'язань на кінець грудня 2023 року.

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17.02.2024 23:32 Відповісти
Це означає, що з берегів Потомака нам ломиться прутень і піхва...
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18.02.2024 19:12 Відповісти
Хорошие новости из Дании.Премьер-министр заявила,что Дания передаст Украине всю артиллерию и запас снарядов.Замечательно!
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18.02.2024 20:19 Відповісти

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