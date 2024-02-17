У чергах на кордоні з Польщею на в’їзд в Україну стоять понад 3 тисячі вантажівок

Станом на ранок 17 лютого польські протестувальники блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах очікують 3300 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі єдиного телемарафону, передає Укрінформ.

"Станом на ранок суботи блокування українсько-польського кордону продовжується на шести напрямках. Вчора польські протестувальники почали блокувати і пункт пропуску "Краківець". В чергах на в'їзд в Україну стоїть 3300 вантажівок", – розповів Демченко.

За його словами, найбільша черга на пункті пропуску "Краківець" – 1600 вантажівок і "Ягодин" – 550 машин.

Речник прикордонників зазначив, що пункт пропуску "Шегині" у п'ятницю перетнуло 45 вантажівок, з яких 25 в бік України, тобто фактично 1 вантажівка проходить кордон за годину. У пункті пропуску "Ягодин" за добу перетнуло кордон близько 140 вантажних транспортних засобів, 108 з яких – в бік України.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу