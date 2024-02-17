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допомога (1446) Франція (631)

Франція упродовж року виділить України 3 мільярди євро військової допомоги

макрон,зеленський

Упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Парижі, передає Радо Свобода.

"У межах угоди Франція має внести 6 млрд євро на військові потреби на період 2022-2024 років. Ця допомога повинна допомогти Україні посилити обороноспроможність", – сказав він.

За його словами, Франція і надалі допомагатиме в контексті надання військової техніки, співпраці оборонних промисловостей країн, навчання та розвідки.

Макрон каже, що Франція готова робити більше, "порушуючи певні звички і навіть певний комфорт визначеності".

Президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про пакет у 3 млрд євро від Франції на 2024 рік.

"Три мільярди євро на цей рік – це значний результат. Я хочу особисто подякувати за це", – сказав він.

"Сьогодні ще один важливий оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи Cesar, додаткове посилення ППО. Це гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів. Франція дійсно нам допомагає", – додав голова української держави.

Як відомо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

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Обіцянка цяцянка, а дурневі - радість... (Українське народне прислів"я)
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17.02.2024 15:18 Відповісти
Обратите внимание, как только у нас на фронте происходит что-то неприятное, так Зеленский сразу с визитом за границей. Типа он ни при чем.
Как только на фронте какой-то успех - Зеленский там с Ермаком со своими видосиками.
Типа эта победа была благодаря его личному умному руководству.
А если кто-то туда приедет раньше его, у того "кто-то" сразу начинаются проблемы.
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17.02.2024 16:21 Відповісти
Таки без хряка-єрмака не обійшлося: його "патріотична" фізіономія там критилася, щоб дьоргати за ниточки.
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17.02.2024 21:34 Відповісти
Пані та Панове прошу підтримати Петицію до президента США про передачу Україні заморожених на Заході російських 300 млрд дол. Для цього перейдіть за посиланням: https://chng.it/YDGxxPXVmX

Праворуч введіть свої: 1) ім'я, 2) прізвище, 3) електронну адресу.

Далі потрібно натиснути червону кнопку Sign this petition. На вашу ел. пошту прийде з сайту зворотня репліка.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос (зворотню репліку), інакше його видалять пізніше.

І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
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17.02.2024 23:34 Відповісти
Будет за что ребятам разгуляться. Если французы дадут.
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18.02.2024 19:34 Відповісти

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