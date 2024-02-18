У Росії зафіксували вимирання населення восьмий рік поспіль

У 2023 році Росія втратила ще 495 тис. людей внаслідок природних втрат населення – тобто перевищення смертності над народжуваністю

Про це відзвітував Росстат, передає The Moscow Times.

Число померлих за підсумками року знизилося на 7,6%, до 1,76 млн осіб – найнижчого значення з початку 1990-х. Проте рівень народжуваності також просів (на 3,6%) і другий рік поспіль пробив дно за весь час правління президента РФ Владіміра Путіна. Згідно з Росстатом, на світ з'явилися 1,264 млн немовлят, що стало мінімумом з 1999 року.

Народжуваність у Росії стійко знижується з моменту анексії Криму і з того часу впала на 35%: у 2014 році в Росії народилося 1,94 дітей.

Природне зменшення населення триває восьмий рік поспіль та накопиченим підсумком за 2016-2023 роки перевищила 3,5 млн осіб. З 2000 року Росія втратила внаслідок перевищення смертності над народжуваністю понад 11 млн жителів.

Стрімке вимирання, зупинити яке президент Володимир Путін вимагав до 2024 року, продовжиться протягом найближчих двох десятиліть, прогнозує Росстат.

Згідно з опублікованим у жовтні демографічним прогнозом, у 2023-2046 роках Росія втратить 12,7 млн осіб унаслідок перевищення смертності над народжуваністю.

Загальна чисельність населення скоротиться менше – на 7,6 млн осіб за 2023-2045 роки. Щорічно, згідно з прогнозом Росстату, до Росії прибуватиме понад 200 тис. мігрантів. Нагромадженим підсумком до 2046 року їх приплив досягне 4,8 млн осіб, що, втім, компенсує лише 40% природних втрат населення.

Як підсумок: із 146,4 млн постійних жителів на початок 2023 року в Росії до 2046 залишиться 138,8 млн, що стане мінімумом з 1981 року.