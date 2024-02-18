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лікарня (201) медицина (598) відновлення (313)

Цьогоріч модернізують та реконструюють 100 лікарень

дитина,лікарня,дитяча

Кабінет Міністрів України цього року розпочне проєкти реконструкції та модернізації не менш як 100 лікарень та планує створення не менше 30 центрів ментального здоров’я в кластерних лікарнях.

"Продовжуємо медичну реформу. Реабілітація та психологічна допомога – це нові акценти. Плануємо створення не менше 30 центрів ментального здоров'я в кластерних лікарнях. Розпочнемо проєкти реконструкції та модернізації не менше 100 наших лікарень", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Він додав, що видатки на охорону здоров'я загалом становитимуть 239 млрд грн, що на 31 млрд грн більше, ніж минулого року.

Раніше повідомлялося, що відновлення зруйнованих росіянами медичних закладів оцінили у $16 млрд.

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Оптимісти.
Кажуть, у оптимістів - збільшена кількість генів, що викликають ідиотизм у людини.
Думають ще тут пиляти?
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18.02.2024 10:46 Відповісти
Заходиш в лікарню при вході гарний ремонт привітний персонал,далі в палатах тумбочки,ліжка,матраци з 70х років ,і це все з тисячами тарганів,персонал як президент нікому нічого не должні і лікувати вас безкоштовно незбирається
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18.02.2024 14:09 Відповісти
Ага, а ще міліард дерев і кожній бабусі бабафон, а військовим яйця по 17.
Про 7 міліардів вкрадених на зброї - то мєлочі не варті уваги.
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19.02.2024 03:29 Відповісти

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