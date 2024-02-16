Розробник ChatGPT навчив штучний інтелект створювати відео з тексту

Американський технологічний стартап OpenAI представив систему створення відео за допомогою штучного інтелекту (ШІ) Sora.

Як пише The Wall Street Journal, OpenAI відкриває до неї доступ обмеженому колу дослідників та вчених, які виявлятимуть варіанти зловживання системою та нададуть рекомендації щодо боротьби з ним. Широкій публіці програма поки що не доступна, передає Інтерфакс-Україна.

Компанія заявила, що знає про можливість генерування дезінформації та безстороннього контенту за допомогою Sora.

За словами одного з експертів, на яких посилається WSJ, через подібні програми ускладнюється ситуація навколо так званих дипфейків – згенерованих за допомогою комп'ютера зображень і відео з нібито справжніми людьми.

Раніше повідомлялося, що ChatGPT у наступному оновленні навчиться працювати з відео. Користувачі можуть очікувати на GPT-5 вже цього року.