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комп'ютери (214) росія (13628) технології (521)

Без світових брендів: У Росії вперше з кінця 1990-х зріс попит на саморобні комп’ютери

россия,компьютер

Через припинення роботи великих світових постачальників комп’ютерів з РФ росіяни повертаються до практики 1990-х років, замовляючи техніку кустарного збирання.

За підсумками 2023 року 20% проданих у Росії настільних персональних комп'ютерів (ПК) не належали до будь-якого бренду, тобто були зібрані вручну кустарним або напівкустарним способом прямо в магазині або на радіоринку, пише російська газета "Известия" із посиланням на звіт компанії-партнера кількох виробників електроніки.

Згідно з документом, у 2022 році такі саморобні комп'ютери займали лише 11% російського ринку.

Загалом за рік у Росії було продано 260 тис. подібних ПК – вдвічі більше, ніж роком раніше. Ці дані виданню підтвердило джерело, близьке до одного з імпортерів техніки.

Кустарне збирання комп'ютерів на замовлення практикувалося на пострадянському просторі завжди, але зростання інтересу до такої техніки спостерігається вперше з кінця 1990-х – початку 2000-х років, зауважив провідний аналітик Mobil Research Group Ельдар Муртазін.

"Оскільки настільні комп'ютери провідних світових брендів перестали постачатися до Росії – принаймні паралельно їх ввозиться значно менше, ніж ноутбуків, – нішу захоплюють локальні збирачі", – пояснює експерт.

За його словами, зібрати настільний ПК "на коліні" з доступних запчастин – не проблема. При цьому основні покупці саморобних комп'ютерів – геймери. Також подібні ПК можуть згодитися тим, хто працює з дому, людям творчих спеціальностей та малому бізнесу.

"Сьогодні зібрати комп'ютер самостійно виявляється дешевше, ніж купувати "з полиці". Різниця в ціні між готовою та зібраною системою становить близько 10%", – визнають в IT-холдингу Fplus.

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За даними "Авіто", за минулий рік продажі комп'ютерів, зібраних приватними особами, зросли на 66%. У 2023 році середня ціна такого ПК становила 40 тис. рублів.

"Зараз мода на самозбірні комп'ютери повертається не тільки через бажання заощадити, але й через те, що збірка при покупці гарантує, що не підсунуть вживані запчастини, що комп'ютер буде справді новий", – додає керівник російського проєкту Content. Сергій Половніков.

Як повідомлялося, ще влітку 2022 року з Росії пішов один із найбільших виробників комп’ютерів у світі та найбільший постачальник серверів компанія Dell Technologies Inc.

Тоді ж постачання обладнання до РФ припинила американська компанія HP, що займається випуском персональних комп’ютерів та принтерів.

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Ну така собі новина, всі знайомі задроти збирають пк під себе, це зручно і не треба іпати собі мізки сервіс-центрами)
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16.02.2024 21:31 Відповісти
Якщо є можливість збирати комп'ютери самостійно, отже, всі необхідні компоненти є у вільному доступі, відповідно, всі розмови про те, що рашистам немає де брати мікросхеми та іншу електроніку через санкції - суцільна маячня.
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16.02.2024 22:18 Відповісти
Идиотская статья. Какие бренды ? Делл , ХП - это офисные компы, в которые ни видеокарту нормальную не всунешь, ни материнскую плату не поменяешь.
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17.02.2024 06:53 Відповісти
І що в цьому такого, у чому сенсація? Будь яка людина з хоча б однією рукою може зібрати собі комп'ютер.
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18.02.2024 07:35 Відповісти
Додати нема чого. Ще б смартфони продавали взагалі без ОС. Я б такі купував . А то дістали брендами на нав'язливим софтом.
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18.02.2024 11:35 Відповісти

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