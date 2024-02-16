Уряд намагається відновити довіру кредиторів до українського бізнесу, – експерт
Рішення Кабінету Міністрів рекомендувати Національному банку України (НБУ) дозволити бізнесу купувати валюту для розрахунків із західними кредиторами допоможе українським компаніям уникнути дефолту і зберегти довіру партнерів.
Про це експерт, засновник Gaiday.сom Сергій Гайдай написав у Facebook.
"Логіка тут проста – дати можливість українському бізнесу обслуговувати західні кредити, щоб в першу чергу вони і вся країна могли залучати західне фінансування. Без західного капіталу наше існування зараз, а в подальшому і відбудова, і розвиток – неможливі. А без обслуговування існуючих кредитів, ніхто не дасть нових. Тому це рішення – win-win, вітаю!", – написав Гайдай.
Він нагадав, що раніше такий механізм був задіяний для державних компаній, які залучали західні кредити, і він показав себе як ефективний.
"Далі рішення за Національним банком, керівництво якого повинно розуміти важливість довіри західних фінансових інституцій до України", – переконаний експерт.
Як повідомлялося, раніше Кабмін звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків із західними кредиторами. До списку компаній, яким планується дозволити продаж валюти, увійшли "Vodafone Україна", "Інтерпайп", Kernel, ДТЕК та холдингу "Метінвест".
Будь ласка, зачекайте...
упертий український бізнес.
і податки піднімали. і перевірками кошмарили. і штрафи виписували. навіть арештовували, все.
а вони, ніяк не хочуть довіряти владі.
ну, шо ти поробиш....
таких як татаров,менти,сбу,..
Це більше схоже на цитату з ЗЕ-шоу для імбіцилів "рассмєши
гомікакоміка"...