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Уряд намагається відновити довіру кредиторів до українського бізнесу, – експерт

Інвестиції

Рішення Кабінету Міністрів рекомендувати Національному банку України (НБУ) дозволити бізнесу купувати валюту для розрахунків із західними кредиторами допоможе українським компаніям уникнути дефолту і зберегти довіру партнерів.

Про це експерт, засновник Gaiday.сom Сергій Гайдай написав у Facebook.

"Логіка тут проста – дати можливість українському бізнесу обслуговувати західні кредити, щоб в першу чергу вони і вся країна могли залучати західне фінансування. Без західного капіталу наше існування зараз, а в подальшому і відбудова, і розвиток – неможливі. А без обслуговування існуючих кредитів, ніхто не дасть нових. Тому це рішення – win-win, вітаю!", – написав Гайдай.

Він нагадав, що раніше такий механізм був задіяний для державних компаній, які залучали західні кредити, і він показав себе як ефективний.

"Далі рішення за Національним банком, керівництво якого повинно розуміти важливість довіри західних фінансових інституцій до України", – переконаний експерт.

Як повідомлялося, раніше Кабмін звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків із західними кредиторами. До списку компаній, яким планується дозволити продаж валюти, увійшли "Vodafone Україна", "Інтерпайп", Kernel, ДТЕК та холдингу "Метінвест".

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Дайте гроші абрахаміі, щоб він листи жалістні понаписував, до ІНВЕСТОРІВ з бізнесом, та підписо організував у ТУРБОРЕЖИМІ, як за абрамовича…
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16.02.2024 19:30 Відповісти
Так це, кажіть, що інвестори теж ухилянті і що їм теж блокуватимуть рахунки... так вони сюди річкою попливуть.
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16.02.2024 19:34 Відповісти
Щоб відновити довіру кредиторів до України потрібна Машина Часу, і повернення в період до виборів в 2019.
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16.02.2024 19:36 Відповісти
ридала вся маршрутка.

упертий український бізнес.
і податки піднімали. і перевірками кошмарили. і штрафи виписували. навіть арештовували, все.
а вони, ніяк не хочуть довіряти владі.
ну, шо ти поробиш....
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16.02.2024 19:50 Відповісти
наслідок дії усяких бізнес нянь
таких як татаров,менти,сбу,..
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16.02.2024 20:12 Відповісти
ню-.ню, і як, зебенермачок, виходить ?
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16.02.2024 20:20 Відповісти
вони старалися-намагалися, трохи не усралися. але щось, видно, пороблено
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16.02.2024 21:05 Відповісти
Каждому инвестору по инвест-няне... нет по две...
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16.02.2024 21:35 Відповісти
Уряд намагається відновити довіру кредиторів до українського бізнесу Джерело: https://biz.censor.net/n3473911
Це більше схоже на цитату з ЗЕ-шоу для імбіцилів "рассмєши гоміка коміка"...
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18.02.2024 13:40 Відповісти

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