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безпілотник (500) дрони (319) Камишін (65)

Камишін закликав країни НАТО оплатити виробництво мільйона дронів в Україні

камишін

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.

"Вчора Єнс Столтенберг оголосив, що країни НАТО готові поставити Україні мільйон дронів – і я, як і кожен українець, вдячний за цю підтримку. Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників", – зазначив Камишін.

Він додав, що "спроможності є, технології є, інженери є".

"Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони – так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість – максимально конкурентна. Замовити мільйон дронів в Україні – найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", – запевнив міністр.

Напередодні повідомлялося, що Велика Британія спільно з Латвією очолить велику коаліцію з розробки безпілотників для України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що держава у 2024 році закупить щонайменше мільйон дронів для військових.

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тобто дайте гроші-зе-банда їх скиздить
Мільон дронів!!!
Це по 30000 кожного дня!!!
Де? Як?
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16.02.2024 20:19 Відповісти
-Дяденька, дай 10 копеек, ну дай!..
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16.02.2024 20:51 Відповісти
А где 40 млрд. гр. на млн. дронов? Опять спи*дили?
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17.02.2024 00:29 Відповісти
Йохууу, как все просто.
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17.02.2024 06:59 Відповісти
Зелена наволочь вже розробила схематоз...не буде ні грошей ні дронів....
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17.02.2024 08:37 Відповісти

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