Камишін закликав країни НАТО оплатити виробництво мільйона дронів в Україні

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.

"Вчора Єнс Столтенберг оголосив, що країни НАТО готові поставити Україні мільйон дронів – і я, як і кожен українець, вдячний за цю підтримку. Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників", – зазначив Камишін.

Він додав, що "спроможності є, технології є, інженери є".

"Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони – так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість – максимально конкурентна. Замовити мільйон дронів в Україні – найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", – запевнив міністр.

Напередодні повідомлялося, що Велика Британія спільно з Латвією очолить велику коаліцію з розробки безпілотників для України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що держава у 2024 році закупить щонайменше мільйон дронів для військових.