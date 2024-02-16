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ветерани (121) реєстр (536)

В Україні цього року створять єдиний реєстр ветеранів

ветеран,зсу,воїн

Кабінет Міністрів планує створення у 2024 році Єдиного державного реєстру ветеранів, аби кожен герой міг скористатися пільгами та інструментами підтримки.

"Цьогоріч плануємо створення Єдиного державного реєстру ветеранів, аби кожен наш герой міг скористатися всіма пільгами та інструментами підтримки", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 16 лютого.

За словами Шмигаля, вже незабаром по всій країні мають приступити до роботи понад 10 тис. помічників ветеранів. Це один із ключових елементів системи переходу від військової служби до цивільного життя, підкреслив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що рівень безробіття серед українських ветеранів за останній рік зріс – із 28% у 2023 році до 30,95% на початку поточного року.

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Пільги це консервація совка. Тільки монетарна форма. Всюди де з'являються пільги під них створюється штат "перерозподіляючих". І перерозподіляють... аж гай гуде.
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16.02.2024 23:27 Відповісти
Це щоб кацапам зручніше було їх розстрілювати після капітуляції?
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17.02.2024 09:28 Відповісти
Завалив би ти своє їбало, капітулянь хєров.
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17.02.2024 20:28 Відповісти

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