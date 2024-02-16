БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2403 відвідувача онлайн
Новини
711 1
банки (6838) Приватбанк (1769) платежі (297)

"Приватбанк" попередив про тимчасову зупинку платежів в ніч на суботу

Приватбанк призупинить проведення операцій

В ніч на 17 лютого клієнти "Приватбанку" не зможуть проводити операції з картками з 00:05 і до 04:05 години ранку.

У цей час також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали, повідомили у "Приватбанку".

У пресслужбі банку перерву у роботі сервісів пояснили проведенням планових регламентних робіт процесингового центру, які покликані збільшити можливості та безпеку обробки операцій із платіжними картками.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", – закликають в банку.

Як повідомлялося, "Приватбанк" вже зупиняв роботу своїх сервісів на чотири години в ніч на 11 лютого. Тоді не працюва додаток та web-версія "Приват24".

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабло будуть рахувати і ділити ! Його вже стільки, що в банки не влазить !
показати весь коментар
16.02.2024 19:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 