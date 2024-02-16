Дозвіл на розрахунки із західними кредиторами стане кроком Нацбанку до валютної лібералізації, – ФРУ

Дозвіл Національного банку України (НБУ) для розрахунків приватних компаній із західними кредиторами за єврооблігаціями стане логічним кроком регулятора в рамках його стратегії валютної лібералізації.

Таку думку висловив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, передає УНІАН.

"НБУ оголосив про три етапи валютної лібералізації. Він вже перейшов на гнучкий курс, прибрав множинність курсів. Потрібно робити наступний крок – надати дозвіл великим українським компаніям, які мають кредити у західних банках або випускали єврооблігації, купувати валюту для розрахунків із своїми фінансовими партнерами", – сказав очільник ФРУ.

За його словами, усі компанії, щодо яких уряд подав відповідні клопотання до НБУ, є основою української економіки.

"Це промисловість, енергетика, телекомунікації, аграрії. Вони забезпечують сотні тисяч робочих місць та входять до ТОП-100 великий платників податків. Тому, якщо Нацбанк надасть такий дозвіл – це буде дуже слушним рішенням, адже зараз всі ці компанії не можуть робити виплати за кредитами та бондами, а отже, можливий корпоративний дефолт, що стане негативним сигналом для інвесторів", – пояснює Іллічов.

Гендиректор ФРУ нагадав, що у 2023 році Нацбанк вже дозволив державним компаніям України проводити виплати для обслуговування зовнішніх боргів.

"Проте для приватного бізнесу поки що діє заборона, хоча саме він зараз ризикує, роблячи основні інвестиції в Україну", – додав Іллічов.

Як повідомлялося, Кабмін звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків із західними кредиторами. До списку компаній, яким планується дозволити продаж валюти, увійшли "Vodafone Україна", "Інтерпайп", Kernel, ДТЕК та холдингу "Метінвест".