Нацбанк запровадив додаткові вимоги до страхових компаній

Національний банк України з метою проведення оцінки якості активів страхових компаній запровадив вимогу про додатковий аудиторський звіт щодо страховика та затвердив порядок його подання.

Як ідеться в повідомленні НБУ, за результатами 2023 року Національний банк вимагатиме від страховика надання не лише звіту про аудит фінансової звітності, але й додаткового звіту із детальною інформацією про підходи, методи та результати аналізу аудитором якості активів страховика.

Відповідна вимога передбачена Положенням про вимоги до додаткового звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання, затвердженим постановою правління НБУ від 15 лютого 2024 року №20, яка набирає чинності з 17 лютого 2024 року.

Нове положення також установлює:

порядок призначення аудитора, що надаватиме послуги з підготовки додаткового звіту, та повідомлення про це НБУ;

вимоги до інформації у складі звіту, зокрема в розрізі різних категорій активів;

порядок подання аудитором додаткового звіту до Національного банку.

Подання додаткового звіту щодо страховика за 2023 рік має на меті перевірку стану активів, що братимуться до розрахунку регулятивного капіталу за новими правилами, а також підтвердження наявності у страховика документів про права власності та оцінку розміру активів.

До переліку активів, про які вимагатиметься додаткова інформація, належать, зокрема, нерухоме майно, цінні папери, кошти в банку та дебіторська заборгованість, що не є простроченою.

Додатковий звіт має бути наданий аудитором до Національного банку не пізніше 30 червня 2024 року.