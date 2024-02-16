БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2403 відвідувача онлайн
Новини
176 1
бюджет (1771) Міноборони (887) Національна гвардія (23)

Кабмін виділив 1,4 мільярда зі спецфонду на потреби Міноборони та Нацгвардії

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Кабінет Міністрів України перерозподілив майже 1,4 млрд грн залишків коштів спеціального фонду державного бюджету для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 16 лютого.

Зокрема, здійснено розподіл у 2024 році залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на перерахування коштів в умовах військового у загальному обсязі 1,4 млрд грн.

Із них:

  • 1,3 млрд грн буде направлено Міноборони (за програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил, підготовки особового складу і військ, медичного забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, війни ветеранам" – 193,09 млн грн та за програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання" – 1,1 млрдгрн);
  • Міністерству внутрішніх справ (для Національної гвардії) за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовки кадрів Національної гвардії України" – 100 млн грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ги...Ги...та при цьому 2,5 лярда на якісь укриття в школах які будуть розкрадені
показати весь коментар
16.02.2024 17:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 