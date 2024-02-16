Кабмін виділив 1,4 мільярда зі спецфонду на потреби Міноборони та Нацгвардії

Кабінет Міністрів України перерозподілив майже 1,4 млрд грн залишків коштів спеціального фонду державного бюджету для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 16 лютого.

Зокрема, здійснено розподіл у 2024 році залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на перерахування коштів в умовах військового у загальному обсязі 1,4 млрд грн.

Із них: