Кабмін виділив 1,4 мільярда зі спецфонду на потреби Міноборони та Нацгвардії
Кабінет Міністрів України перерозподілив майже 1,4 млрд грн залишків коштів спеціального фонду державного бюджету для Міністерства оборони та Національної гвардії.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 16 лютого.
Зокрема, здійснено розподіл у 2024 році залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на перерахування коштів в умовах військового у загальному обсязі 1,4 млрд грн.
Із них:
- 1,3 млрд грн буде направлено Міноборони (за програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил, підготовки особового складу і військ, медичного забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, війни ветеранам" – 193,09 млн грн та за програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання" – 1,1 млрдгрн);
- Міністерству внутрішніх справ (для Національної гвардії) за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовки кадрів Національної гвардії України" – 100 млн грн.
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Roman Stambul
показати весь коментар16.02.2024 17:49 Відповісти Мені подобається 0
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