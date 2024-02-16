Гендиректору "Київавтодору" нарахували 300 мільйонів збитків через вивезене не туди сміття. ФОТО

Національна поліція повідомила про підозру гендиректору комунальної корпорації "Київавтодор" та колишньому начальнику районного шляхоексплуатаційного управління (ШЕУ).

Підозру посадовцям висунули за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Нацполіція зазначає, що для встановлення цього порушення довелося залучити оперативників управління стратегічних розслідувань у Києві.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років службові особи КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва" за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу, зібраного на вулицях Києва.

У свою чергу керівник "Київавтодору" внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля, вважають слідчі.

В ході огляду земельної ділянки із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик та відходи автомобільного транспорту. За даними слідства, у результаті державі було завдано збитки на майже 300 млн грн.

Поліцейські вручили підозру гендиректору "Київавтодору"

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