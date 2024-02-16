"Радянський спадок": У "Слузі народу" анонсували зміни до системи соцвиплат через нестачу коштів
Система соціальної допомоги в Україні є частиною "радянського спадку" і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни.
Про це народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів у інтерв'ю Укрінформу.
"Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх... напевно має бути скорочений. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років", – сказав Наталуха.
Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.
"Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна – це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, – що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян", – сказав Наталуха.
Як влада планує змінити систему соцвиплат?
Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.
"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат... Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.
Будь ласка, зачекайте...
а про якусь там конституцію можна забути. зеленський - 1-е, що зробив після вступу на посаду, то це забив на конституцію.
Ви забули, що кожен з нас президент? Живіть та насолоджуйтесь!
Здобули нарешті...?!
Кінець епохи біднасті...?!!
Підвищимо тарифи . А коли ви станете старі - ми вам замість пенсії дамо дрібну подачку - щоб ви здохли пошвидше . . Ні нешановні це несуспільний договір. Здавних давен - це назвилося словом - грабіж
Гдє дєньгі Зін???
На Євроблядьство , на марафєт, на жОПу на дупататів гроші є . То **** врізай усім , а собі в першу чергу . А то френчі понадівали нев'їбенні воїни , бородки по відпускали . УБДешки поробили на всю родину і мандякає
Якийсь зебаран там завівся, гниди навіть у таких дрібницях.
Ну и все спустить до уровня териториальных громад, в жопу централизацию.
Вот тогда только ЗА.
Де ж на вас ї стільки набратися?! переходьте вже на куропаток та дорогі сири?
Чи це вчителі-бариги?! зі своїми 4000 доларів! розбійники! увесь бюджет з'їли
Якщо депутат доларовий мільйонер він має право на відшкодування на оренду житла.
Зарплати.....
Податки для олігархів...
Давайте напружимося всі внесками у Перемогу, а не проповідями про ніщо ...
Я би додав також що якщо високі зарплати урядовцям і суддям не дають результату ( тобто вони їх продають , а ефективність системи і країни ноль) , то немає чого їх виплачувати. Мінімальна зарплата як кошик споживача і вперед!
І то є соціальний договір. Хто не дає результату - не їсть!
Дівчина кінчила дуже погано...
стрелятькрасти.
Мільярди доларів Захід направляє і Україну на соціалку.
Мразоти. І ще наглості вистачає таке людям нести, коли ви, тварі не забезпечили головну функцію - безпеку. У багатьох так і нема житла, або не відремонтоване досі і ви оті копійки ще відібрати хочете? Ну ок. Забирайте. І відкривайте кордон, який ви незаконно тримаєте закритим.
Довбойоби керують долями людей. Ну хєр з ним,якби долями тих, хто голосував за цих кончених, але шкода нормальних людей, які ще 2019 році криком кричали "Люди! Що ви робите?!" Мають тепер "шашлики"... з українців.
вы бы применили такой подход к судьям депутатам президенту. Тут вопрос стоит как ? С ***** я должен оплачивать кухарку, авто, охрану и так далее скажем до смерти . Подход должен быть практичный - отработал свой срок и на волные хлеба. Какие доплаты и льготы - это пережиток коммунизма .депутаты и иже с ними люди не бедные ! Но таки получают и доплаты, компенсацию за жилье и транспорт. Отменяйте и тогда посмотрим.
Чтож вы щимите работяг с крестьянами