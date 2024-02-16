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"Радянський спадок": У "Слузі народу" анонсували зміни до системи соцвиплат через нестачу коштів

Соцвиплати можуть переглянути, каже Наталуха

Система соціальної допомоги в Україні є частиною "радянського спадку" і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни.

Про це народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів у інтерв'ю Укрінформу.

"Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх... напевно має бути скорочений. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років", – сказав Наталуха.

Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

"Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна – це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, – що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян", – сказав Наталуха.

Як влада планує змінити систему соцвиплат?

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат... Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.

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Топ коментарі
+65
Може з себе почати? Ви всі допомогу собі сотнями тисяч гривень виписуєте...
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16.02.2024 17:26
+57
Ага. А может депутатишки на себе поэкономят, уберут всякие там регулярные премии, надбавки, компенсациии и т.д.
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16.02.2024 17:28
+53
Це, мабуть, про космічні кошти на пожиттєве утримання суддів.
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16.02.2024 17:27
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враховуючи зменшення території держави на -25% - зменшення соц. виплати має бути відповідне!

а про якусь там конституцію можна забути. зеленський - 1-е, що зробив після вступу на посаду, то це забив на конституцію.
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16.02.2024 18:13 Відповісти
Самое прямое наследие совка - это огромные пенсии и всевозможные льготы для бывших судей, депутатов, ментов и тд. Вот с них и надо начинать.
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16.02.2024 18:13 Відповісти
Навіщо так хвилюватися?
Ви забули, що кожен з нас президент? Живіть та насолоджуйтесь!
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16.02.2024 18:13 Відповісти
Соціальні плани від соціопата?
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16.02.2024 18:17 Відповісти
Які пенсії отримують судді? Дуже великі, до того вони можуть раніше йти на пенсію. Чому така несправедливість? Мало того, що зарплати і хабарі мають захмарні, так ще й пенсії. Чим вони відрізняються від звичайних пенсіонерів. Елітних пенсій не повинно бути
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16.02.2024 18:18 Відповісти
Дійсно- почніть з скорочень держапарату та чиновників ..але ж не подужають зелені того зробить...духу ее вистачить...
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16.02.2024 18:26 Відповісти
- ну точно не 2500 грн як мої батьки
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17.02.2024 00:14 Відповісти
Эта шкура почему то не упоминает судей, депутатов и совковых военных с мусорами которые получают огромные деньги.
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16.02.2024 18:19 Відповісти
Бо то свої...то основа їх електорату...
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16.02.2024 18:22 Відповісти
Коротше зелені визнають що за п'ять років ніхріна не навчилися,не зробили,привели повномасштабну війну і коли закінчилася Західна допомога і красти стало нічого- тепер будуть грабувати соціально незахищених громадян і пенсіонерів...
Здобули нарешті...?!
Кінець епохи біднасті...?!!
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16.02.2024 18:21 Відповісти
В минулому році Кабмін порушив пенсійний закон, обмеживши індексацію пенсій 1500 грн. В цьому році вже Верховна Рада порушила Конституцію - не збільшила з 1 січня мінімальну пенсію відповідно до збільшення прожиткового мінімуму. Депутати в прикінцевих положеннях Закону про бюджет 2024 прописали збільшення пенсії відповідно до збільшення прожиткового мінімуму з 1 березня 2024 разом з індексацією пенсій. Хоча депутатську зарплату збільшили собі відповідно до збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня. Отже гроші є, але дуже трохи і тільки для себе.
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16.02.2024 18:38 Відповісти
Новий " суспільний договір " це який - ви платите податки ,військовий збір,штрафи, мита оплачуєте лікарняні,школи ,дитсадки , платите в пенсійний . А ми вас потім цивільного запакуємо без досвіду в армію , бо наші ветерани державної служби в 45 років вже на пенсії - і їм не можна служити .
Підвищимо тарифи . А коли ви станете старі - ми вам замість пенсії дамо дрібну подачку - щоб ви здохли пошвидше . . Ні нешановні це несуспільний договір. Здавних давен - це назвилося словом - грабіж
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16.02.2024 18:38 Відповісти
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16.02.2024 18:41 Відповісти
Тобто мудрий нарід не дочекається $4000 вчителям? Хуже нє будєт, аякже.
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16.02.2024 18:52 Відповісти
Один заголовок і все далі читати не буду цю Наталуху .
Гдє дєньгі Зін???
На Євроблядьство , на марафєт, на жОПу на дупататів гроші є . То **** врізай усім , а собі в першу чергу . А то френчі понадівали нев'їбенні воїни , бородки по відпускали . УБДешки поробили на всю родину і мандякає
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16.02.2024 18:53 Відповісти
З усіх сторін дбають про нарід. Ось навіть не по темі, на днях помітила, що на ютубі в пісні про Залужного знімають кількість переглядів, як таке може бути? Але факт, бо після того вирішила поспостерігати кілька днів і записую подеколи, таки знімають точно
Якийсь зебаран там завівся, гниди навіть у таких дрібницях.
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16.02.2024 19:07 Відповісти
На розваги, якесь лайно, закупівлю за завищеними цінами чи на себе улюблених - гроші у них завжди є, а от на соціальні виплати, я так розумію це вразливим верствам населення - немає! - Ганьба!!!
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16.02.2024 19:07 Відповісти
Впринципе правильно. Соц выплаты в топку, но тогда еще ПДФ в топку, пусть 20% с товаров скидывают, курвы. И налоги всем как у ФОПов третьей групы - максимум 5%. ЕСВ тоже платить по желанию и можно не платить а деньги в частные пенсионные фонды переводить. Тогда все будет норм.

Ну и все спустить до уровня териториальных громад, в жопу централизацию.

Вот тогда только ЗА.
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16.02.2024 19:09 Відповісти
Відібрати допомогу у людей які її потребують, це взагалі злочин!
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16.02.2024 19:11 Відповісти
100% НЕГАЙНО ПОЗБАВИТИ УСІХ соціальних виплат на комуналку, оздоровлення усіх СУДДІВ котрі перебувають на пенсії та ще працюють у котрих місячні пенсії 120000-200000 грн. та місячні зарплати від 95000-250000 гривень, а також усіх ВДУПУТАТІВ різних рівнів з іхніми *********** зарплатами...!!!
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16.02.2024 19:14 Відповісти
Продай собаку - заплати за комуналку!....
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16.02.2024 19:14 Відповісти
Ну що, пенсіонери, не соромно вам червону та чорну ікру істи?
Де ж на вас ї стільки набратися?! переходьте вже на куропаток та дорогі сири?

Чи це вчителі-бариги?! зі своїми 4000 доларів! розбійники! увесь бюджет з'їли
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16.02.2024 19:20 Відповісти
А жирні пільги депутатам це не радянський спадок?
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16.02.2024 19:33 Відповісти
Якщо у пенсіонера загальна заборгованість за комунальні послуги більше 340 грн. йому відмовляють в субсидії.
Якщо депутат доларовий мільйонер він має право на відшкодування на оренду житла.
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16.02.2024 19:44 Відповісти
Поставити у Києві гільотину і гах-гах усіх цих "слуг"
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16.02.2024 19:54 Відповісти
Скажімо так- цей зєлєбобік, до Зеленьського немає ніякого відношення. Влад Санич, "заботіцца о вас і вашем здаров'є"
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16.02.2024 20:00 Відповісти
Наталуха, твоєму батькові треба було яєчка міцною мотузкою перетягнути, коли тебе "робив" ! І не було б зараз проблем з соціалкою !
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16.02.2024 20:02 Відповісти
Зате не пізно самому наталусі перетягнути
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16.02.2024 22:16 Відповісти
Нехайло це шобло зроблять собі зарплати у 3тис грн як у пенсіонерів
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16.02.2024 21:34 Відповісти
Пропоную пенсії обмежити до 3000 гривень для всіх, а решту коштів перерозподілити на користь ЗСУ, це і буде початок соціальної справедливості.
Зарплати.....
Податки для олігархів...
Давайте напружимося всі внесками у Перемогу, а не проповідями про ніщо ...
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16.02.2024 21:42 Відповісти
Яка розумна очільниця!
Я би додав також що якщо високі зарплати урядовцям і суддям не дають результату ( тобто вони їх продають , а ефективність системи і країни ноль) , то немає чого їх виплачувати. Мінімальна зарплата як кошик споживача і вперед!
І то є соціальний договір. Хто не дає результату - не їсть!
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16.02.2024 22:33 Відповісти
До речі мені пригадвлася Антонієтта, що казала: немає хліба їжте тістечка!
Дівчина кінчила дуже погано...
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16.02.2024 22:36 Відповісти
Надеюсь господа зелёные и себя уберут с шеи народа !!
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16.02.2024 23:05 Відповісти
Нада просто перестать стрелять красти.

Мільярди доларів Захід направляє і Україну на соціалку.
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16.02.2024 23:43 Відповісти
мразь.
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17.02.2024 04:29 Відповісти
Тобто в Німеччині, Бельгії, Швейцарії розгулявся совок? Ой бідолаги, живуть в "совку" і не знають, що оті соціальні програми і виплати, тот"совок".
Мразоти. І ще наглості вистачає таке людям нести, коли ви, тварі не забезпечили головну функцію - безпеку. У багатьох так і нема житла, або не відремонтоване досі і ви оті копійки ще відібрати хочете? Ну ок. Забирайте. І відкривайте кордон, який ви незаконно тримаєте закритим.
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19.02.2024 09:29 Відповісти
Не красти пробували?
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19.02.2024 09:30 Відповісти
Що воно мичить про "80-90 роки"? Воно настільки тупе, що навіть приклад для аргументації не можна привести. В совку доходи були жебрацькі і такі ж ваші "пільги" в 3 копійки. Ну хіба що у партапарату пільги були.
Довбойоби керують долями людей. Ну хєр з ним,якби долями тих, хто голосував за цих кончених, але шкода нормальних людей, які ще 2019 році криком кричали "Люди! Що ви робите?!" Мають тепер "шашлики"... з українців.
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19.02.2024 09:37 Відповісти
Ага ! Как раз самое то !!!! Давайте пенсии отменим, налоги увеличим. Токо один вопрос - кто из вас сосунков будет опеределять адекватность социальных выплат ????? Отработав по гарячему стажу 14 лет по результату есть куча заболеваний ! На лечение и поддержание организма уходит практически вся пенсия. ВСЯЯЯЯ ПЕНСИЯ !!!!
вы бы применили такой подход к судьям депутатам президенту. Тут вопрос стоит как ? С ***** я должен оплачивать кухарку, авто, охрану и так далее скажем до смерти . Подход должен быть практичный - отработал свой срок и на волные хлеба. Какие доплаты и льготы - это пережиток коммунизма .депутаты и иже с ними люди не бедные ! Но таки получают и доплаты, компенсацию за жилье и транспорт. Отменяйте и тогда посмотрим.
Чтож вы щимите работяг с крестьянами
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19.02.2024 09:57 Відповісти
Ну от і ще один привід провести вибори - ці зажраті нардепи і президент вже пройшли свою каденцію, змінність влади якраз і потрібна, щоб при владі такі покидьки не затримувалися.
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19.02.2024 16:40 Відповісти
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