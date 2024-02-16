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Кабмін (7633) мобільний зв'язок (765) освіта (218) Міносвіти (229) додаток (284)

Кабмін затвердив створення анонсованого Зеленським освітнього додатка "Мрія"

Застосунок

Кабінет Міністрів затвердив Положення про функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Затверджене Положення визначає основні завдання, функціональні можливості, складові, механізм функціонування та субʼєктів освітнього мобільного додатка "Мрія", процедуру надання доступу до нього, а також порядок використання унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID).

Крім того, для належної технічної реалізації функціонування мобільного додатка "Мрія" внесено відповідні зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг та Положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що освітній додаток буде запущено вже у цьому році. Він назвав його "революційним продуктом", який об'єднає широкий спектр можливостей для дітей.

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Як повідомлялося, у січні Кабмін відніс запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія" до повноважень Міністерства цифрової трансформації.

Президент Володимир Зеленський анонсував створення інноваційного освітнього цифрового застосунку "Мрія" у вересні 2023 року. Серед іншого, він має зберегти залученість дітей українських біженців за кордоном до української освіти.

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