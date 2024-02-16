Кабмін затвердив створення анонсованого Зеленським освітнього додатка "Мрія"

Кабінет Міністрів затвердив Положення про функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Затверджене Положення визначає основні завдання, функціональні можливості, складові, механізм функціонування та субʼєктів освітнього мобільного додатка "Мрія", процедуру надання доступу до нього, а також порядок використання унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID).

Крім того, для належної технічної реалізації функціонування мобільного додатка "Мрія" внесено відповідні зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг та Положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що освітній додаток буде запущено вже у цьому році. Він назвав його "революційним продуктом", який об'єднає широкий спектр можливостей для дітей.

Як повідомлялося, у січні Кабмін відніс запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія" до повноважень Міністерства цифрової трансформації.

Президент Володимир Зеленський анонсував створення інноваційного освітнього цифрового застосунку "Мрія" у вересні 2023 року. Серед іншого, він має зберегти залученість дітей українських біженців за кордоном до української освіти.