Уряд виділить 2,5 мільярда на облаштування укриттів у школах

Кабінет Міністрів виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти.

"Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У 400 закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 16 лютого.

Шмигаль додав, що у 120 громадах з'являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Буде працювати система екстреної допомоги населенню на всій території України.

Також за словами прем'єра, на розвиток "Нової української школи" виділяється 1,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тис. об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.