БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2348 відвідувачів онлайн
Новини
2 879 9
Кабмін (7633) техніка (290) військовослужбовці (300) ЗСУ (332)

Кабмін затвердив спрощену процедуру списання військового майна вартістю до 1,7 мільйона

зброя,війна,зсу,українська

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України, спростивши процедуру його списання.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни до Положення... щодо визначення повноважень командирам військових частин стосовно списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання, з урахуванням умов визначених частиною пʼятою-сьомою статті 4 закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 4 закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" щодо спрощення процедури списання військового майна".

Верховна Рада ухвалила його ще 5 жовтня 2023 року.

Закон дозволяє командирам військових частин списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) за спрощеною процедурою. Списання такого майна відбуватиметься наказом командира за поданням комісії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цій новині вже більше місяця! А що поробиш, більше позитивних новин нема.
показати весь коментар
16.02.2024 16:51 Відповісти
закон прийнятий ще 4 місяці тому, але слоупок бубочка підписав його тільки 10 днів тому
показати весь коментар
16.02.2024 16:55 Відповісти
З одного боку - це добре, бо заощаджує час і нерви. З другого - як воно ще обернеться?..
показати весь коментар
16.02.2024 17:12 Відповісти
Теперь подразделения могут спокойно брать на баланс технику что пригоняют волонтеры и самое главное официально ее ремонтировать.
показати весь коментар
16.02.2024 17:16 Відповісти
Теперь можно остатки техники списывать и продавать и особо не морочиться.
показати весь коментар
17.02.2024 11:10 Відповісти
Спочатку поміняли все керівництво ЗСУ на продажних підарасів, потім гроблять Армію у"котлох", далі - підписання капітуляції (т.з. "мирного оговору " на умовах кацапів). А тим часом форсовано розбазарити ("списати") військове майно для блага новоспечених "полководців". Падлюки, падлюки...
показати весь коментар
17.02.2024 15:12 Відповісти
Як свідчить багаторічна практика совка, списують з балансу все, що "украдено до нас". Раніше не приймали, бо боялись Генерала, а тепер свої до свого по своє.
показати весь коментар
18.02.2024 10:13 Відповісти
Кабмін затвердив спрощену процедуру списання військового майна вартістю до 1,7 мільйона Джерело: https://biz.censor.net/n3473871Бачу в планах Зе влади угробити ще більше людей і техніки....
показати весь коментар
18.02.2024 15:11 Відповісти
Так-так...тепер треба посписувати все те, що пропало в офшорах,безпілотники розенблата,закупівлі резнікова без наявності... і багато-багато чого....
показати весь коментар
18.02.2024 15:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 