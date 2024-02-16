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Зеленський призначить нового голову Хмельницької області

Сергій Тюрін

Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу президента про призначення головою Хмельницької обласної державної адміністрації (ОДА) Сергія Тюріна.

Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні у п'ятницю, 16 лютого, інформує пресслужба уряду.

Сергій Тюрін з 2021 року обіймає посаду першого заступника голови Хмельницької ОДА, до цього він з 2004 року працював адвокатом у Києві.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Сергія Гамалія ще 15 березня 2023 року, після того, як його звинуватили у керуванні авто у стані алкогольного сп'яніння під час дії комендантської години.

Розгляд цієї справи декілька разів переносили, спочатку через неявку самого Гамалія на судове засідання, а потім – через відсутність його адвокати. Але у підсумку, Першотравневий суд у Чернівцях виправдав експосадовця, бо патрульна поліція не вказала підставу для зупинки його авто, а отже всі подальші матеріали у справі суддя визнала недопустимими.

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