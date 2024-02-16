Шмигаль назвав 10 пріоритетів уряду на 2024 рік

Кабінет Міністрів затвердив план дій уряду на 2024 рік, у його фокусі – 10 основних пріоритетів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю, 16 лютого.

"Сьогодні ми затверджуємо План дій уряду на 2024 рік. Це майже 450 завдань – законопроекти, програми, постанови", – сказав прем’єр.

За його словами, в основі затвердженого документа – 10 основних пріоритетів:

обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Програма "Український щит"; європейська інтеграція України; відбудова зруйнованого; нова ветеранська політика; освіта для успішної країни; реформа соціальної сфери. Соціальний перехід; стійка економіка; побудова ефективної цифрової держави; енергетична незалежність; сучасна доступна медицина.

"Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік – це крок до того, як наблизити перемогу. Як сформувати сильну, успішну, європейську країну", – додав Шмигаль.