Шмигаль назвав 10 пріоритетів уряду на 2024 рік
Кабінет Міністрів затвердив план дій уряду на 2024 рік, у його фокусі – 10 основних пріоритетів.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю, 16 лютого.
"Сьогодні ми затверджуємо План дій уряду на 2024 рік. Це майже 450 завдань – законопроекти, програми, постанови", – сказав прем’єр.
За його словами, в основі затвердженого документа – 10 основних пріоритетів:
- обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Програма "Український щит";
- європейська інтеграція України;
- відбудова зруйнованого;
- нова ветеранська політика;
- освіта для успішної країни;
- реформа соціальної сфери. Соціальний перехід;
- стійка економіка;
- побудова ефективної цифрової держави;
- енергетична незалежність;
- сучасна доступна медицина.
"Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік – це крок до того, як наблизити перемогу. Як сформувати сильну, успішну, європейську країну", – додав Шмигаль.
Топ коментарі
+5 Hrysha Hlyba 7474e929
показати весь коментар16.02.2024 15:56
+4 володимир омельянов
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+3 Serhiy Tokolov
показати весь коментар16.02.2024 15:50
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Будь ласка, зачекайте...
Це він серьезно? Це його бачення?
Ці 10 пунктів може накидати школяр. А де виконання? Що буде зроблено у 2024?
Як він бачить «Завдання»???
Цего він не каже, бо це головне.
https://www.youtube.com/watch?v=kFjP_hDMpds
Яку "вашу перемогу"?
Над здоровим глуздом?
У "вашому" ж випадку бідність вже переможено.
ну, це ж інша справа! нарешті, новаторська програма розвитку.
тепер моє бачення нашого майбутнього:
1. земля це планета.
2. сонце це зірка.
3 земля крутиться навколо сонця.
4. світло ділиться на сім основних спектральних кольорів.
5. в годині 60 хвилин.
6. річки течуть в озера, моря та океани.
7. хворіти, це погано.
8. вода має три стани.
Де затверджена програма уряду? Чи бодай хоч якась програма за останні 4 (майже 5) років?
До речі! Про виконання деяких з цих пунктів вони вже репетували. Знов збрехали? Не здивований. Тільки виникає питання: збрехали коли - тоді чи зараз?