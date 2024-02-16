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Кабмін (7633) засідання уряду (8) Денис Шмигаль (1402)

Шмигаль назвав 10 пріоритетів уряду на 2024 рік

Кабмін затвердив план дій

Кабінет Міністрів затвердив план дій уряду на 2024 рік, у його фокусі – 10 основних пріоритетів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю, 16 лютого.

"Сьогодні ми затверджуємо План дій уряду на 2024 рік. Це майже 450 завдань – законопроекти, програми, постанови", – сказав прем’єр.

За його словами, в основі затвердженого документа – 10 основних пріоритетів:

  1. обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Програма "Український щит";
  2. європейська інтеграція України;
  3. відбудова зруйнованого;
  4. нова ветеранська політика;
  5. освіта для успішної країни;
  6. реформа соціальної сфери. Соціальний перехід;
  7. стійка економіка;
  8. побудова ефективної цифрової держави;
  9. енергетична незалежність;
  10. сучасна доступна медицина.

"Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік – це крок до того, як наблизити перемогу. Як сформувати сильну, успішну, європейську країну", – додав Шмигаль.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
ооо...
ну, це ж інша справа! нарешті, новаторська програма розвитку.

тепер моє бачення нашого майбутнього:
1. земля це планета.
2. сонце це зірка.
3 земля крутиться навколо сонця.
4. світло ділиться на сім основних спектральних кольорів.
5. в годині 60 хвилин.
6. річки течуть в озера, моря та океани.
7. хворіти, це погано.
8. вода має три стани.
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16.02.2024 15:56
+4
Таке враження що Шмигаль це декоративна фігура і від його рішень нічого незалежить ,живемо в офісопрезиденській країні.
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16.02.2024 15:43
+3
"Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік - це крок до того, як наблизити перемогу",-

Яку "вашу перемогу"?
Над здоровим глуздом?
У "вашому" ж випадку бідність вже переможено.
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16.02.2024 15:50
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Кращеб 10 заповідей
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16.02.2024 15:39 Відповісти
Смішно, як!

Це він серьезно? Це його бачення?

Ці 10 пунктів може накидати школяр. А де виконання? Що буде зроблено у 2024?

Як він бачить «Завдання»???
Цего він не каже, бо це головне.
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16.02.2024 16:54 Відповісти
Таке враження що Шмигаль це декоративна фігура і від його рішень нічого незалежить ,живемо в офісопрезиденській країні.
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16.02.2024 15:43 Відповісти
А що заважало з 2019 робити щось корисне для держави, маючи всю повноту влади? Бо «Слуги народу», а одним словом «НІКЧЕМНІ»!
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16.02.2024 15:44 Відповісти
Вначале необходимо ответить, кто провалил подготовку и само наступление наших войск. Ответить, почему не хватает войск, оружия, почему мы отступаем, кто в этом виноват.
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16.02.2024 15:45 Відповісти
Ось невеличка частина майбутньої карної справи:

https://www.youtube.com/watch?v=kFjP_hDMpds
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16.02.2024 16:23 Відповісти
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16.02.2024 15:49 Відповісти
"Кожен пункт Плану дій Уряду на 2024 рік - це крок до того, як наблизити перемогу",-

Яку "вашу перемогу"?
Над здоровим глуздом?
У "вашому" ж випадку бідність вже переможено.
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16.02.2024 15:50 Відповісти
До чего ми котимось.За два роки війни,чиновники,окрім красти,так нічого не зробили.
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16.02.2024 15:56 Відповісти
ооо...
ну, це ж інша справа! нарешті, новаторська програма розвитку.

тепер моє бачення нашого майбутнього:
1. земля це планета.
2. сонце це зірка.
3 земля крутиться навколо сонця.
4. світло ділиться на сім основних спектральних кольорів.
5. в годині 60 хвилин.
6. річки течуть в озера, моря та океани.
7. хворіти, це погано.
8. вода має три стани.
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16.02.2024 15:56 Відповісти
Ключове слово ЄВРОПЕЙСЬКА.. У нас все по європейськи звісно ( повний гуд з правами людини, немає жодних проблем з одноосібною владою ))). Люди для них просто робочий матеріал. І війна для них - лише декорації для зйомок байопіка про себе. Теж робочий матеріал....
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16.02.2024 15:57 Відповісти
А в свідомих українців - один пріоритет на 2024, зелену цвіль у відставку, а краще на нари
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16.02.2024 16:08 Відповісти
тобто загальна мобілізація країни не передбачена? схоже, вйна в їх головах вже закінчилась
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16.02.2024 16:24 Відповісти
Знову "за все хороше і проти всього паганого" - тобто НІ ПРО ЩО!

Де затверджена програма уряду? Чи бодай хоч якась програма за останні 4 (майже 5) років?

До речі! Про виконання деяких з цих пунктів вони вже репетували. Знов збрехали? Не здивований. Тільки виникає питання: збрехали коли - тоді чи зараз?
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16.02.2024 17:33 Відповісти
не вистачає 11-го пункту: "Політ на Марс"
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16.02.2024 19:47 Відповісти
Клоуни. Навіть не бачу сенсу щось аналізувати з того папірця
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16.02.2024 20:44 Відповісти

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