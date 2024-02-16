Курс рубля обвалився після новини про смерть Навального

Курс російського рубля оновив багатотижневі мінімуми на тлі новин про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише The Moscow Times із посиланнями на Московську біржу.



Зазначається, що у парах з євро та юанем були досягнуті мінімуми з 9 січня, 99,85 рубля та 12,81 рубля відповідно, а щодо долара – позначка у 93 рублі стала найгіршою з 4 січня.



Як зазначають росЗМІ, минулого тижня долар підіймався ще вище – до 93,5 рубля. Але у Мосбіржі заявили, що це була технічна помилка, тож показники згодом були скориговані.

Нагадаємо, 14 лютого Московська біржа другий день поспіль зупиняла торги через проблеми з серверами.