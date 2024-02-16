Курс рубля обвалився після новини про смерть Навального
Курс російського рубля оновив багатотижневі мінімуми на тлі новин про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це пише The Moscow Times із посиланнями на Московську біржу.
Зазначається, що у парах з євро та юанем були досягнуті мінімуми з 9 січня, 99,85 рубля та 12,81 рубля відповідно, а щодо долара – позначка у 93 рублі стала найгіршою з 4 січня.
Як зазначають росЗМІ, минулого тижня долар підіймався ще вище – до 93,5 рубля. Але у Мосбіржі заявили, що це була технічна помилка, тож показники згодом були скориговані.
Нагадаємо, 14 лютого Московська біржа другий день поспіль зупиняла торги через проблеми з серверами.
Топ коментарі
+12 Марина Нєчаєва 330e7c02
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+11 Andry Asmodeus
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+8 Алекс Скела
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Будь ласка, зачекайте...
Ні. Один поц здох.
Працюють втри зміни, возять з кндр та ірану.
Це новина не для нас....
Очікуємо, що на болотах взагалі фубль відмінять
Путин - совсем КОНЧЕНЫЙ маньяк
Ну чем мог Навальный помешать тебе, ****?
Загнобили молодого, здорового,умного, красивого
И не надо писать - что там говорил Навальный про Крым
Он ошибался
Но он был вменяемым политиком
После Немцова там никого не осталось
Я столько критиковала Навального
А сейчас я в шоке
Какая трагедия ....
Спи спокойно, мой солдат..