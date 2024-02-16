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Новини
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курс (1408) Навальний (6) курс рубля (135)

Курс рубля обвалився після новини про смерть Навального

рубль

Курс російського рубля оновив багатотижневі мінімуми на тлі новин про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише The Moscow Times із посиланнями на Московську біржу.

Зазначається, що у парах з євро та юанем були досягнуті мінімуми з 9 січня, 99,85 рубля та 12,81 рубля відповідно, а щодо долара – позначка у 93 рублі стала найгіршою з 4 січня.

Як зазначають росЗМІ, минулого тижня долар підіймався ще вище – до 93,5 рубля. Але у Мосбіржі заявили, що це була технічна помилка, тож показники згодом були скориговані.

Нагадаємо, 14 лютого Московська біржа другий день поспіль зупиняла торги через проблеми з серверами.

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Топ коментарі
+12
Обвал - це коли росісяни прокинулись, а за 1 євро треба викласти лимон ржублєй
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16.02.2024 15:12
+11
на могиле напишут "Крым не бутерброд", фраза жизни
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16.02.2024 15:29
+8
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16.02.2024 15:07
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16.02.2024 15:07 Відповісти
Чи й не зірка... Звичайний шмат звичайного непотребу.
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16.02.2024 18:22 Відповісти
Авдіївка, масовані обстріли, погрози ядеркою в космосі?
Ні. Один поц здох.
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16.02.2024 15:12 Відповісти
Обвал - це коли росісяни прокинулись, а за 1 євро треба викласти лимон ржублєй
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16.02.2024 15:12 Відповісти
На роботу ВПК рф це ніяк не впливає.
Працюють втри зміни, возять з кндр та ірану.
Це новина не для нас....
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16.02.2024 15:15 Відповісти
У мацковському метро здоровенний пацюк здох.
Очікуємо, що на болотах взагалі фубль відмінять
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16.02.2024 15:23 Відповісти
на могиле напишут "Крым не бутерброд", фраза жизни
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16.02.2024 15:29 Відповісти
Та це не надовго, для рашки це норма убивати людей.
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16.02.2024 15:39 Відповісти
Боже, какой ужас!
Путин - совсем КОНЧЕНЫЙ маньяк
Ну чем мог Навальный помешать тебе, ****?
Загнобили молодого, здорового,умного, красивого
И не надо писать - что там говорил Навальный про Крым
Он ошибался
Но он был вменяемым политиком
После Немцова там никого не осталось
Я столько критиковала Навального
А сейчас я в шоке
Какая трагедия ....
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16.02.2024 15:55 Відповісти
Дихай..., дихай.
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16.02.2024 16:10 Відповісти
"Навальный - не бутерброд"...
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16.02.2024 16:18 Відповісти
Вот когда у орков на фронте зарплата превратится в пачку фантиков-купонов вот тогда и наступит обвал.
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16.02.2024 17:18 Відповісти
Я с Навальным играл в одну военную игрушку онлайн, в смысле он был в моем клане и тд. Лет 10-11 назад, он был под домашним арестом в Москве .Он конечно никогда не представлялся как Навальный. Но, мой клан назывался "ПутинХ*й" , у меня появился новый игрок под ником "Алексей", и через месяц была новость что Навальный зарегистрировал доменное имя "PutinHuy.com"
Спи спокойно, мой солдат..
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16.02.2024 20:26 Відповісти

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