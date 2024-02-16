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бюджет (1771) військовослужбовці (300) зарплата (1093)

Видатки на виплати військовим у січні зменшились майже вдвічі, на зброю – у 76 разів, – дані Мінфіну (оновлено)

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На грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року спрямували 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року – 107,8 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету у січні становила 150,2 млрд грн.

Найбільше, 75,9 млрд грн, або 50,5%, було спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 57,4 млрд грн. У грудні на виплати військослужбовцям спрямували 107,8 млрд грн. 

Ще 1,2 млрд грн спрямували на підтримку ЗСУ. Зокрема, йдеться про придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів. У грудні минулого року видатки за цим напрямком становили 90,8 млрд грн, а у листопаді – 50,4 млрд грн.

Серед інших видатків минулого року найбільше витратили:

  • 9,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг або 6,2% від загального обсягу видатків.
  • 42 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,9% від загального обсягу видатків;
  • 9,5 млрд грн – на обслуговування державного боргу або 6,3% від загального обсягу;
  • 11,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам або 7,9% від загального обсягу.

Видатки держбюджету у січні

Скільки коштів передбачено у держбюджеті для Сил оборони?

За даними Мінфіну, на грошове утримання військовослужбовців у 2023 році спрямовано 943,8 мільярда гривень, в тому числі у грудні минулого року ці видатки зросли до 107,8 млрд грн. Крім того, 516,8 мільярда гривень минулого року спрямували на підтримку Збройних Сил України.

У держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Як повідомлялося, у 2023 році видатки на виплати військовим за рік сягнули 950 мільярдів. Це третина всього держбюджету.

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Топ коментарі
+19
чому не зменшились видатки на жОПу та чиновників?
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16.02.2024 14:43
+17
Зате на утримування ОП виділено на цей рік 18,8 мільярда гривень тоді як 2019 році було виділено 980 мілйонів гривень, тобто в 19 раз.
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16.02.2024 15:08
+12
Переможна хода зеленських підарасів триває. Не перемикайтесь!
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16.02.2024 15:53
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чому не зменшились видатки на жОПу та чиновників?
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16.02.2024 14:43 Відповісти
Тут і з цими цифрами не усе у порядку, виплатили 57.4лярда, на усіх військових, це по 57.400. Це конкретно стаття- на оплату, тут нема харчування, житла і т.п. Тобто до цього виплачували 114лярдів, у середньому по 114тис.на місяць, при чисельності яку заявили 1млн. із яких задіяні у бойових(це офіційний данні) 300тис. Щось не сходиться, мабуть піздять ті гроші безбожно,своїм дітям і повіями бойові нараховують
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17.02.2024 09:00 Відповісти
Виплати збільшилися б, якби не поліцію реформували в хлопчиків-селфі, а зайнялися б тоді реформуванням ТЦК. А то у них багато повноважень, особливо вирішувати кому видавати, а кому не видавати хоча б тимчасове посвідчення для нормального працевлаштування. А то взяли туди не зрозуміло когось за оголошенням.
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16.02.2024 14:47 Відповісти
Зате на утримування ОП виділено на цей рік 18,8 мільярда гривень тоді як 2019 році було виділено 980 мілйонів гривень, тобто в 19 раз.
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16.02.2024 15:08 Відповісти
Цікаво, я як з космічною оплатою праці топ менеджмента ДЕРЖАВНИХ підприємств, депутатів, прокурорів, генералів і полковників міністерств? Невже мінімалка?????
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16.02.2024 15:48 Відповісти
Це ті, що казали, що зброї в 7 разів більше буде в цьому році??
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16.02.2024 15:52 Відповісти
Переможна хода зеленських підарасів триває. Не перемикайтесь!
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16.02.2024 15:53 Відповісти
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16.02.2024 16:15 Відповісти
Це як? Тобто 1 мільйон військовослужбовців отримав у грудні по 100 000?
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16.02.2024 17:24 Відповісти
При средней ЗП 50к (среднее, у кого-то 120к, у кого-то 20к), получается, что численность ЗСУ 1млн 816к человек. И хотят мобилизовать еще 500к????
Вообще странно. Получается, что в декабре увеличили численность пости в 2 раза, а к январю половину от набраных уже потеряли??? Как иначе объяснить такие скачки в фондах ЗП по месяцам?
Кто-то может подсказать?
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17.02.2024 11:41 Відповісти

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