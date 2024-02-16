Видатки на виплати військовим у січні зменшились майже вдвічі, на зброю – у 76 разів, – дані Мінфіну (оновлено)

На грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року спрямували 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року – 107,8 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету у січні становила 150,2 млрд грн.

Найбільше, 75,9 млрд грн, або 50,5%, було спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 57,4 млрд грн. У грудні на виплати військослужбовцям спрямували 107,8 млрд грн.

Ще 1,2 млрд грн спрямували на підтримку ЗСУ. Зокрема, йдеться про придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів. У грудні минулого року видатки за цим напрямком становили 90,8 млрд грн, а у листопаді – 50,4 млрд грн.

Серед інших видатків минулого року найбільше витратили:

9,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг або 6,2% від загального обсягу видатків.

42 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,9% від загального обсягу видатків;

9,5 млрд грн – на обслуговування державного боргу або 6,3% від загального обсягу;

11,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам або 7,9% від загального обсягу.

Скільки коштів передбачено у держбюджеті для Сил оборони?

За даними Мінфіну, на грошове утримання військовослужбовців у 2023 році спрямовано 943,8 мільярда гривень, в тому числі у грудні минулого року ці видатки зросли до 107,8 млрд грн. Крім того, 516,8 мільярда гривень минулого року спрямували на підтримку Збройних Сил України.

У держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Як повідомлялося, у 2023 році видатки на виплати військовим за рік сягнули 950 мільярдів. Це третина всього держбюджету.