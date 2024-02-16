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бронювання (183) мобілізація (442) Слуга народу (185) Наталуха Дмитро (6)

Бронювання від мобілізації за 20 тисяч на місяць: У "Слузі народу" розповіли подробиці

забезпечення,виплати,грошове,бойові

У Верховній Раді пропонують дозволити бізнесу забронювати співробітників від мобілізації, доплачуючи за кожного з них близько 20 тисяч гривень на місяць. Цей механізм може збільшити надходження до держбюджету на 200-500 мільярдів гривень.

Про це народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів у інтерв'ю Укрінформу.

"Суть полягає в тому, щоби будь-яке підприємство або фізична особа-підприємець могла подати на бронювання співробітника, заплативши за нього щомісячно фіксовану суму у вигляді мінімальної заробітної плати військовослужбовця. На сьогодні це близько 20 тисяч гривень. Це добровільний додатковий військовий збір. Це право обрати, кого саме ти можеш бронювати", – сказав Наталуха.

За його словами, запровадження такої схеми бронювання може додатково принести до держбюджету від 203 млрд до 520 мільярдів гривень, у випадку якщо бізнес забронює 0,7-1,5 мільйона працівників.

На думку голови Комітету, такий підхід до бронювання дозволить вирішити одразу кілька проблем: залежності України від зовнішнього фінансування, цільового використання зібраних коштів для потреб ЗСУ, а також стабільності роботи бізнесу в умовах посилення мобілізації.

"Модель збільшення військового внеску, військового збору добровільно за конкретного працівника дає змогу фактично не зважати на зовнішній фактор. Хто буде президентом США, який настрій буде у Орбана – ми завдяки власному українському бізнесу почнемо акумулювати додаткові фінансові ресурси для того, щоб забезпечувати військо", – наголосив нардеп.

На думку Наталухи, такий підхід до бронювання є справедливим, оскільки він не передбачає прив’язки до розміру зарплати працівника, на відміну від моделі бронювання, яку пропонує Офіс президента.

"Будь-який робітник незалежно від суми, яку він отримує, має право претендувати на цю бронь. Ми намагаємося зробити це максимально справедливим. Тепер військові забирають тих людей, яких вони просто можуть знайти за списком. І дуже часто це призводить до того, що підприємства просто стають і припиняють роботу або довго стагнують, шукаючи якусь заміну. Ми пропонуємо державі вийти з цього процесу і давати самим колективам визначатися, хто буде заброньований", – пояснив Наталуха.

Він додав, що наразі відповідного законопроєкту ще немає.

"Ми не впевнені, що це має йти через законопроєкт, можливо, на рівні Кабміну це можна зробити, на рівні рішення уряду, це раз. Два – ми теж не хочемо цією моделлю зірвати мобілізацію. Тобто ми ведемо діалог з Міністерством оборони, Генштабом", – додав Наталуха.

Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, наразі Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

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Топ коментарі
+15
щось геть рекетом *******
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16.02.2024 14:44
+14
"вангую",щл бронюватись будуть усі родичі та знайомі "слуг наріду"
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16.02.2024 14:44
+12
Після такого "бронювання" наймані робітники отримають статус раба і будуть гарувати за копійки до втрати свідомості, а кожен роботодавець буде об них ноги витирати і конверти з зарплатою жбурляти в смітник з помиями -бо хитродупе або сцикливе бидло саме на це і заслуговує...
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16.02.2024 14:47
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20000тис сплатив і гуляи Вася
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16.02.2024 14:40 Відповісти
Недовго...., до наступної хвилі могилізації.
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16.02.2024 15:01 Відповісти
"...Цей механізм може збільшити надходження до держбюджету на 200-500 мільярдів гривень..."

Ага. А на дерьмарафоне будут продолжать зиять банера "Задонать на ЗСУ", "Задонать на дроны", а волонтйры и воины будут выпрашивать у людей на авто, тепловизоры и т.д. Зато на говномарафон, асфальт, скверы и т.д. появится куча дополнительных средств для финансирования...
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16.02.2024 16:29 Відповісти
Просто апетит зелених не вгамуєш нинішніми фінансами. Хоч трильйон надійде до бюджету - всі будуть продовжувати простити донатити
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16.02.2024 17:41 Відповісти
Це вже працює - зараз "бронь" від мобілізації для приватних фірм коштує 30000 грн.
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16.02.2024 14:43 Відповісти
А де це ти бачив бронь для приватних фірм за 30000, на російському ТБ? Зараз можуть бронювати виключно ті хто працює на оборонку. Але ж податки сплачують не вони... Що ти скажеш, дурню, коли твоїй мамі не буде чим пенсію платити??
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16.02.2024 23:44 Відповісти
А ти віриш у чесних тцкашників?)) тут мова йде про неофіційні виплати за цінного працівника на лапу
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18.02.2024 00:06 Відповісти
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16.02.2024 14:43 Відповісти
"вангую",щл бронюватись будуть усі родичі та знайомі "слуг наріду"
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16.02.2024 14:44 Відповісти
щось геть рекетом *******
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16.02.2024 14:44 Відповісти
Так і є.Замаскований рекет від влади "зепліснявих".
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16.02.2024 20:29 Відповісти
Інше діло - якщо б ті гроші пішли дійсно на потреби військових, а не на яйця фаберже
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16.02.2024 14:46 Відповісти
Відкриють аукціон»Хто більше дасть». Дебіли пропонують дескримінаційні закони аби у народу остаточно вбити мотивацію воювати.
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16.02.2024 14:47 Відповісти
Після такого "бронювання" наймані робітники отримають статус раба і будуть гарувати за копійки до втрати свідомості, а кожен роботодавець буде об них ноги витирати і конверти з зарплатою жбурляти в смітник з помиями -бо хитродупе або сцикливе бидло саме на це і заслуговує...
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16.02.2024 14:47 Відповісти
Небидло може дати роботодавцю кулаком по морді, посцяти йому на голову і гордо піти добровольцем в армію. Навіть менти нічого не зроблять по заяві обісцяного роботодавця, бо це не ******* був, а герой-доброволець..
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16.02.2024 15:20 Відповісти
Якщо дуже просто то це остаточне знищення основ ринкової економіки і перетворення її на найгіршу економічну модель планети. Це ********** кріпосне право.
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16.02.2024 15:27 Відповісти
Скажімо так - армії потрібно ну хай 1 мільйон. З 11,5 мільйонів придатних до військової служби. 1 мільйон уже в ЗСУ. А решту - 9,5 мільйона чоловіків - хочуть перетворити на безправних і заляканих мобілізацією рабів з мізерною зарплатнею.
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16.02.2024 15:32 Відповісти
Ну хай вони далі ховаються. Вони ж вже залякані мобілізацією, нічого втрачати. Бронь їх не стосується.
А ті, хто створюють якісний продукт і цінуються роботодавцем, зможуть спокійно працювати. Он в мене родич є, директор успішної фірми і пара інженерів в нього є, встановлюють і ремонтують складне холодильне обладнання, довго вчились цьому. Мобілізувати їх на інженерні посади совкова армія не хоче, лише в окоп. Він готовий за них платити, щоб працювали спокійно. Вони й податків за рік мільйонів 4 платять, якщо все порахувати. Кому буде краще, якщо цю фірмочку знищить ТЦК? А потім бідкатимуться, що хлопці голі босі, бо бюджет порожній. Чи краще башляти воєнкому неофіційно і плодити корупцію? Так хлопці все одно будуть голі босі, а в Іспанії будинки подорожчають. Можливість легально вирішити питання, яке зараз вирішують нелегально, це вже великий крок вперед.
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16.02.2024 15:54 Відповісти
Великий крок вперед для конкретного випадку в цих ідіотських правилах мобілізації. В масштабах країни це соціально-правова деградація. Ці нововведення вписуються в концепцію неофеодалізму, який існує в Україні.
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16.02.2024 16:02 Відповісти
То давайте легалізуємо корупцію і встановимо такси за вбивство дітей на зебрі, за кожне рішення суду і т.п. Поділимо людей на "корисних" і "не корисних" в залежності від заробітку по встановленим роботодавцями тарифам. Розкладемо на "гідних" і "не гідних". І зрозуміло що головним має бути "роботодавець" який апріорі не підлягає мобілізації. І тут як не крути вийде що воювати мають тільки бідні, молодь без прибуткової професії, і нікому не потрібні старигани. Останні ще й економлять кошти пенсійного фонду. Правова держава? Рівність перед Законом? Конституційний обовязок? Ні. Легалізована корупція призведе до масового дезертирства.
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16.02.2024 17:31 Відповісти
Вибір є можна піти до ЗСУ. А якщо ти раб то яка різниця?
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16.02.2024 17:58 Відповісти
Ми не раби, але корумповані зелені гниди хочуть українців на рабів перетворити. Кажуть що "***** це стан душі". Раб це теж стан душі який Сенека вважав "станом душі слабкої і ницої". І саме такий стан душі за Сенекою робить раба рабом. Будь яка політика впливає на духовний стан суспільства. Одна возвеличує людину вказуючи на її креативні можливості, а друга деградує апелюючи до її тваринних інстинктів та страхів...
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16.02.2024 19:29 Відповісти
Сто пудов,зависимость сумасшедшая будет и не пикнет.
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16.02.2024 16:14 Відповісти
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16.02.2024 18:19 Відповісти
Упс. Палець не той ...
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16.02.2024 20:10 Відповісти
У чому проблема? Не будь рабом... Бери повістку та йди у ЗСУ й отримуй умовні 100000грн, більш ніж достойна платня для такого неандертальця як ти. А якщо ти досвідчений фахівець, то компанія за тебе заплатить й на тобі це не відобразиться
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16.02.2024 23:48 Відповісти
Дурненький ти. Чув про таку річ як соціальна солідарність? Якщо її немає під час війни і створюються умови для її знищення то країна 100% програє війну. Програють її "неандертальці" які не захочуть вмирати за "кроманьйонців".
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17.02.2024 00:06 Відповісти
Ну якби тобі чхати на мене. Як і мені на тебе. Тоді в чому суть твоєї теорії? ))
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18.02.2024 00:24 Відповісти
лизун дєрьмака зміни методичку поц
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18.02.2024 20:43 Відповісти
Роботодавець обиратиме на роботу виключно жінок. +1 гендерна нерівність
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17.02.2024 09:26 Відповісти
Я знаю де платять 20 000 номінально. А ще можуть і 30 тис, а іноді і100. Але чомусь цей варіант ніхто не розглядає
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18.02.2024 00:22 Відповісти
Логіка в цьому є - хтось має воювати але хтось має утримувати солдата. Якщо не можеш утримувати - воюй. Якщо відправляти на фронт, тих хто утримує армію, то врешті решт армію не буде за що утримувати - війна на полі бою це також війна економік. Не буде грошей в держбюджеті - тоді це фактично програш.
Я думаю, ніхто не буде заперечувати, що чим більше донатів на ЗСУ - тим краще для ЗСУ, а отже той хто може більше задонатити - має працювати і донатити.
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16.02.2024 14:56 Відповісти
Багато робочих підприємств в Нікополі, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві залишилось? За твоєї логіки люди на заході країни, або у Київі, будуть працювати, а люди з прифронтовтх територій в окопи, бо роботи або нема, або роботодавці не зможуть платити відкупного за прауівника, бо доходи малі. Так?
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16.02.2024 15:07 Відповісти
А хто не дозволяє людям з цих міст мігрувати на захід чи в Києв і там заробляти гроші? До речі тут був пост, що на заході України не вистачає роб сили - є де заробляти гроші.
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16.02.2024 16:00 Відповісти
Високооплачуваної роботи не має. Мова йде про мінімум 20 тис.+якийсь податок з мінімалки хоча б+ хоча б якась з/п новозакріпаченому працівнику
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16.02.2024 16:06 Відповісти
Тоді в окопи - отримувати більшу зарплату з донатів тих, хто заробляє більше. Така у нас реальність. У війні не можна керуватись емоціями - лише залізною логікою і обирати найбільш ефективні варіанти, інакше програємо.
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16.02.2024 16:15 Відповісти
Це, на жаль, не більш ефективне рішення. Та й яке це рішення, якщо там вилка від 6000 до 20000 грн. Чергове бла-бла-бла
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16.02.2024 19:39 Відповісти
артєм дєрмаков ти з окопах строчиш ??
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18.02.2024 20:45 Відповісти
У людей з прифронтових територій і так не великий вибір, або воювати за Україну або дочекатись орків, ті питать не будуть і на влк нікого не відправлять, дадуть лопату в руки і вперед штурмовиком, тільки цього разу вже проти України. А взагалі таке враження, що відсотків 80 населення це раби які повинні обслуговувати тих ізбраних.
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16.02.2024 16:01 Відповісти
Відчуття правильне
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16.02.2024 16:07 Відповісти
Бгг, у людей з прифронтових територій багато родичів в окупації, і вони краще всяких політруків знають що там діється, і де ловлять у бусіки.
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16.02.2024 20:53 Відповісти
Саме так. Нічого особистого, just business
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16.02.2024 16:02 Відповісти
Ви на війні справедливості вирішили пошукати?! Тут мова йде щоби просто вивести ці платежі з тіні (зараз багаті і так платять, просто взятками) в економіку.
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16.02.2024 16:08 Відповісти
Чуваче, що ти несеш?.. Здоровий мужик з Херсону живе з сім'єю у моєму домі й малює букви "Z" у під'їзді, за що отримав зачву у СБУ. Чомусь багато моїх друзів киян воюють а він ні...
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16.02.2024 23:55 Відповісти
А армію і так простий народ утримує.І зодягає,і годує,і частково озброює.
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16.02.2024 15:25 Відповісти
60% бюджету західна допомога. Тому легендарний і космічно мудрий простий народ не при ділах
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16.02.2024 16:09 Відповісти
Ну так могут в России воевать. Зачем на территории Украины.
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17.02.2024 02:34 Відповісти
А кто не заплатит, тому саперную лопатку и на ноль
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16.02.2024 14:56 Відповісти
На одному Стафанчуку в окопі можна економити 400 тис в рік, і це навіть не зп а компенсація за винайм житла.
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16.02.2024 16:07 Відповісти
Звідки ви це берете, від кацапів??? В нас ще десь 7млн чоловіків а треба максимум 500000 на за 2024 рік, з них максимум 10-20% підуть на нуль
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16.02.2024 23:57 Відповісти
Нема 7 млн. 4, бо інші не працюбчі і за кордоном. Це поперше. Подруге: четверо будуть кормити одного. Якшо з математикою все ок, то тоді ви зрозумієте, шо це закінчиться погано
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18.02.2024 00:19 Відповісти
Пропоную усіх депутатів ВР на передову, а хто не хоче, хай віддає свою платню на ЗСУ, оце буде гарний приклад!
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16.02.2024 14:59 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
Вони ще собі компенсацію за бронь з бюджету оформлять (також помічникам).
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16.02.2024 15:25 Відповісти
Позакриваються набуй та й усе "економічне чудо " від Наталухи
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16.02.2024 15:01 Відповісти
іншого виходу нема, тому що це і зараз є, але в кошені працівникам ТЦК.
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16.02.2024 15:25 Відповісти
Головне гроші в кишеньки. Бо схудли. А апетити все більше і більше. Встигнути треба.
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16.02.2024 15:33 Відповісти
сподіваюсь усі виборці Зе отримають оргазм
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16.02.2024 15:36 Відповісти
Так десь в окопі на Донбасі такий оргазм буде, хріново що і не виборці теж отримають.
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16.02.2024 16:04 Відповісти
Кінець епохи бідності. Всіх бідних - Сирському
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16.02.2024 16:00 Відповісти
ФРУ жлоби. Такі бідненькі, лише 6000 можуть дати за бронь.
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16.02.2024 16:14 Відповісти
Це повинна бути ринкова вартість, 20т на місяць повинно відповідати хоча б тим цінам які пропонують зараз у ТЦК, якщо мафія ТЦК готова конкурувати і надавати "бронь" за менші гроші, то ідея білого бронювання не матиме великого зиску. Які зараз розцінки у феодалів з ТЦК?
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16.02.2024 16:56 Відповісти
а якщо у мене зп 10 тисяч?
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16.02.2024 17:11 Відповісти
держава натякає, що з такою зп ти раб.Але тебе ще можна викупити, поки не став "гладіатором" )
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16.02.2024 19:41 Відповісти
Поміняй роботу
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18.02.2024 00:16 Відповісти
НА армію відновлення?
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18.02.2024 17:16 Відповісти
грей поц зміни методичку дєрьмакоочелло
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18.02.2024 20:48 Відповісти
Ці мудрагелі роблять все можливе для того, щоб відбити у людей бажання воювати.
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16.02.2024 17:34 Відповісти
Тобто, у кого є гроші, той не помре? А інші люди по вашому не варті жити? Жесть.
Ви за таку країну,з такими принципами, пропонуєте помирати?
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16.02.2024 17:39 Відповісти
а ***** потрібні ті нероби що і працювати не хочуть. і воювати сцять? Для чого вони взагалі тоді існують в суспільстві? Може в армії іх соціальним ліфтом винесе на вищі щаблі, якщо є хист і наснага
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16.02.2024 17:59 Відповісти
А потом можно будет сюда узбеков завести вместо этих лентяев. Или сирийцев каких-то.
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17.02.2024 03:42 Відповісти
Если разобраться, то да. Если у человека нет или мало денег, значит у него меньше или нет шансов выжить в случае сложной болезни или травмы, например.
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16.02.2024 20:17 Відповісти
Якшо людина не має роботи, або працює за нал - вона має марширувати в першу чергу. Бо працююча людина в білу тримає тебе за своі податки. Про це чомусь всі скромненько мовчать
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18.02.2024 00:15 Відповісти
Як на мене це повний піздєц. Хай птздують домовляються, поки є про що.
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16.02.2024 17:42 Відповісти
достеменно і особисто знаю що така система "з щомісячною підпискою" на повістки з відкритою датою і так вже давно працює, по 200 баксів за робітника. Можливо тому ФРУ і каже що може лише 6000 грн платити) бо інакше дешевше домовитись безпосередньо з ТЦК))
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16.02.2024 17:57 Відповісти
Війна ніщебродов
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16.02.2024 18:38 Відповісти
@"За нашими прорахунками, якщо лишається середня цифра в 20 тисяч за стратегічного працівника, це може принести від 203 мільярдів гривень в бюджет до 520 млрд. Це плюс/мінус 700 тис. - 1,5 млн людей."

Якщо взяти 203млрд, та 20тис. то виходить 845тис людей
якщо взти 700тис людей, то за робітника потрібно 24тис платити

Різниця в ціні 35млрд між 168млрд та 203млрд
або 160млрд, між 360млрд та 520млрд для 1.5млн людей

Навіть порахувати не можуть
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16.02.2024 19:14 Відповісти
Бідний загини,а багач собі забронює життя(така правда),де ваша совість депутати засрані,шлях би вас трафив ясний,ви чого не не йдете в армію
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16.02.2024 20:09 Відповісти
Тобто зараз бронюється 50% працівників чоловіків просто, а з 1 квітня за цих же 50% працівників треба буде платити по 20 тис? Хороша ідея. Правда, багато хто, мабуть, просто звільнить чоловіків і найме жінок.
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16.02.2024 21:36 Відповісти
А можна ще податок на повітря додати, тоді взагали грошей у бюджеті стане - хоч дупою жерти.
20к за кожного працівника - уявіть як зростуть ціни коли це додатуть виробники до вартості логістики, їжі...
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16.02.2024 22:42 Відповісти
Тільки ідіот може таке пропонувати На фронті немає кому воювати.на фронті виснажені 55 річні.які по декількараз поранені,контужені,хворі,а ви сукі шукаєте шляхи,як уникнути призову. Держава хоче перейняти офіційно хабарі в 8 тис дол які дають ухилянти при втечі за кодон Це спланована провокація--ослабити і обескровити ЗСУ,щоб потім капітулювати --бо немає кому воювати,немає грошей Оманські домовленості вдіа,а готує всі варіанти фсб.Ну а народ---не хочеш воювати,нехочеш харчувати свою армію ,то будеш харчувати армію рашки і воювати за неї .
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17.02.2024 02:11 Відповісти
противозаконно. служить должны все одинаково, а не только бедные.
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17.02.2024 04:21 Відповісти
Ну у нас війна і за конституцією багато прав не працюють. Наприклад поиватноі власності, або права на життя. Тому не бачу великоі трагедіі, шо сюди ще і дискримінацію включать))
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18.02.2024 00:13 Відповісти
А ти грей поц втікло і тут мастурбуєш дєрьмаку чи як гнида?
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18.02.2024 20:51 Відповісти
когда к вам лично примерят, тоже трагедии не будет?
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23.02.2024 03:11 Відповісти
Тобто директора держпідприємств обов'язково себе, а також своїх родичів та друзів, по влаштовують формально на керівні посади, а рядовим працівникам - зарплату зменшать, бо грошей стало мало! Жоден "керівник" ні на копійку меньше не отримає, буде винаходити щоб "хтось" заплатив.
І сема вишенька: директора-бюджетники також будуть брати з бюджету гроші на своє бронювання?!
Це - найбільша корупція та хабар від зеленої влади заможнім для підтримки лояльності до себе.
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17.02.2024 08:08 Відповісти
Бронь для денежных мешков,остальные пусть идут и умирают за зелёную мразь,дерьмака,татарова и им подобных
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17.02.2024 11:33 Відповісти
Я хз, але в мене знайомий крановщик зараз має 50тис. Думаю за нього би заплатили 20, шоп його не рухали, бо їх не знайдеш днем з вогнем зараз. Пліточнік чи штукатур у сезон тнж мають. Він «дєнєжниц мішок»? Так, аби нити
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18.02.2024 00:11 Відповісти
яка краса, хтож таку войну остановит, бизнес, бизнес и еще раз бизнес
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17.02.2024 12:33 Відповісти
Війну зупинить гола срака і подачка Байдена? Хоча стоп - Байден грошей не дає
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18.02.2024 00:09 Відповісти
Та завали **@ло зелена мерзота, безугла перелонвнься курва! Баньте цього скорбота дєрьмака
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18.02.2024 20:52 Відповісти
Усі айтішники майже здихнули з полегшенням, але в них ФОП 3 групи))
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18.02.2024 00:08 Відповісти

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