"Маніфест 42" передав Офісу генпрокурора першу справу проти бізнесу для аудиту за дорученням Зеленського

Громадський рух "Маніфест 42" почав передавати Офісу генпрокурора інформацію про кримінальні справи проти бізнесу для аудиту, який здійснюється згідно з рішенням РНБО та Указом Президента України.

Першою справою, інформацію щодо якої "Маніфест 42" передав прокуратурі для додаткової перевірки, стало провадження проти власників та керівників компанії Riviera Village, йдеться у заяві громадського руху.

"Через неадекватні рішення посадових осіб 20-річний успішний бізнес прирівняно до "злочинної організації". Заставу для обвинувачених встановлено на рівні від 50 до 75 мільйонів гривень при недоведеній підозрі у нанесенні шкоди на 15 мільйонів гривень. Самій справі вже 10 років", – наголошують учасники "Маніфесту 42".

В організації зауважують, що співробітниця компанії Аліна Шило понад 3 місяці перебуває у СІЗО. Водночас будь-яких зрушень у розслідуванні справи щодо неї не відбувається, тому "Маніфест 42" чекає від правоохоронних органів адекватних дій, наслідком яких буде звільнення арештантки.

Громадський рух "Маніфест 42" закликає українські компанії підготувати інформацію щодо процесуальних дій правоохоронних органів, які мають ознаки необґрунтованого тиску на бізнес.

Після аналізу та обробки ця інформація буде передаватись Офісу генпрокурора України, а також іншим правоохоронним органам, які здійснюють аудит справ проти бізнесу згідно з рішенням РНБО та Указом Президента.

"За підсумками аудиту мають бути усунені необґрунтовані обмежувальні заходи в кримінальних провадженнях, які мають ознаки тиску на бізнес. Всі подальші дії правоохоронців щодо відповідних справ будуть перебувати під відкритим громадським контролем", – наголошується у заяві руху.

Детальніше читайте у колонці власника групи компаній "Текстиль Контакт" Олександра Соколовського: Влада та правоохоронці продовжують тиск на бізнес. Кейс Riviera Village

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський своїм указом №21/2024 від 23 січня увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Серед іншого, рішенням РНБО Офісу генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції , БЕБ та СБУ рекомендовано: