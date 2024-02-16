Як подати звіт про ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення". Три способи

Відсьогодні подати звіт про виконаний ремонт за програмою "єВідновлення" можна через Центри надання адміністративних послуг, нотаріуса чи портал "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло розширює функціонал. Відтепер люди, які отримали виплати на поточні або капітальні ремонти, можуть подати звіт про виконання ремонту через ЦНАП, нотаріуса та портал "Дія". Раніше це можна було зробити лише через застосунок "Дія", – пояснили у міністерстві.

Які звіти необхідно подати

Є дві категорії отримувачів компенсацій:

Категорія А – виплати на поточні ремонти до 200 тис. грн – люди, які отримали таку компенсацію подають тільки фінальний звіт про виконані роботи.

– виплати на поточні ремонти до 200 тис. грн – люди, які отримали таку компенсацію подають тільки фінальний звіт про виконані роботи. Категорія Б – виплати на капітальні ремонти – квартири – до 350 тис. грн, приватні будинки – до 500 тис. грн. Отримувачі такого виду державної компенсації подають проміжний звіт та фінальний звіт.

Кошти для ремонтів категорії Б зараховуються двома траншами – 70% та 30%. Щоб отримати другий транш, люди мають обовʼязково прозвітувати, що вони вже використали отримані раніше кошти.

Як можна подати звіт

Через застосунок "Дія" у розділі "єВідновлення" – Заяви на виплату – Повідомити про ремонт.

у розділі "єВідновлення" – Заяви на виплату – Повідомити про ремонт. На порталі "Дія" у розділі "Компенсація за пошкоджене майно" – обрати обʼєкт нерухомого майна з заявою у статусі "Кошти зараховано" – обрати тип заяви "Повідомити про ремонт".

у розділі "Компенсація за пошкоджене майно" – обрати обʼєкт нерухомого майна з заявою у статусі "Кошти зараховано" – обрати тип заяви "Повідомити про ремонт". У ЦНАПі чи у нотаріуса. Для цього необхідно мати з собою паспорт, РНОКПП та фотографії вже виконаних ремонтних робіт або закуплених будівельних матеріалів.

Фотографії обов’язкові при будь-якому способі подання звіту.

Якщо людина подає проміжний звіт по категорії Б, комісія місцевої ради повторно відвідає житло та перевірить стан виконання робіт. Після затвердження звіту можна подавати заявку на отримання другого траншу.

Що робити після відновлення житла

Необхідно протягом 15 робочих днів подати фінальний звіт про завершення ремонтних робіт. Зробити це можна у застосунку або на порталі "Дія", ЦНАПі чи в нотаріуса.

Комісії місцевої ради вибірково перевіряють частину поданих звітів та всі об’єкти, по яким були проведені виплати "єВідновлення", але не був поданий фінальний звіт про виконані роботи.

Як додали у Мінінфраструктури, українці, чиє житло постраждало від бойових дій, вже подали 74 тисяч заяв на отримання державної допомоги. Виплати отримали 42,5 тисяч, з них 4,4 тисячі отримали кошти для ремонтів категорії Б, де максимальна сума відновлення складає 350 тис. грн для квартир та 500 тис. для приватних будинків.

Виплату за пошкоджене майно на суму менше ніж 200 тис. грн (категорія А) потрібно витратити протягом 12 місяців. У розмірі понад 200 тис. грн (категорія Б) – впродовж 18 місяців. Після закінчення строку залишок повернеться до держбюджету.

Якщо житло знищене повністю, людина може подати заяву на отримання житлового сертифікату для придбання нового житла, або отримання коштів для відбудови приватного будинку на власній земельній ділянці.