Альтернатива польському кордону: Дунайське пароплавство починає формувати контейнерні каравани

ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай, як альтернатива перевізникам, які стикнулися з блокуванням руху на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Українські експортери та перевізники знову стикаються із блокуванням пунктів пропуску на західному кордоні. Альтернативний логістичний маршрут з України в ЄС - річкові перевезення Дунаєм", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що УДП пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

Крім перевезення, компанія також забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

Держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

Наразі в експлуатації компанії перебуває 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж. "Тож, ресурсів і можливостей, щоб перехопити потік контейнерів з автотранспорту, у компанії достатньо", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу