Розблокування розрахунків українських компаній за євробондами стане продовженням курсу на валютну лібералізацію, – експерт

Розблокування розрахунків великих українських компаній за зовнішніми боргами дозволить Україні уникнути параду гучних дефолтів і погіршення стосунків з західними партнерами.

Про це журналістам заявив експерт Олексій Кущ, коментуючи звернення уряду до Нацбанку щодо продажу українськими компаніями валюти для розрахунків із західними кредиторами, передає "Апостроф".

"Національний банк в умовах війни дивує весь світ ефективністю підтримки стабільності на фінансових ринках. Стабільний валютний курс, стійкість платіжної системи й прибуткова діяльність банків – це безумовні досягнення керівництва Нацбанку. Але все це може бути перекреслено парадом гучних дефолтів великих українських компаній за зовнішніми зобов'язаннями.

Розблокування розрахунків цих компаній за бондами стане логічним продовженням курсу на валютну лібералізацію, проголошеного НБУ. Крім того, це дозволить уникнути політичних ризиків у стосунках із західними партнерами, що є дуже важливим за нинішніх умов воєнного стану", – відзначив експерт.

Раніше Кабінет міністрів звернувся до Національного банку з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній. Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане зберегти довіру західних партнерів до України.