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кордон (1090) вантажі (1250) Польща (2379)

Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

кордон

Польські протестувальники заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Краківець – Корчова". Це вже шостий пункт пропуску на польсько-українському кордоні, заблокований польськими аграріями.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок.

Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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якщо зелений підор не вжиє заходів із зменшення польського імпорту - а він поступається лише китайському, - це буде черговим доказом повного колапсу адміністративної системи країни...
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16.02.2024 13:49 Відповісти
Кращий спосіб зупинити блокаду - заборонити на ввезення в Україну усіх товарів вироблених у польщі. Таким чином польські виробники самі забезпечать безперешкодний проїзд через кордон будь-чого у тому числі українського агроекспорту 😸
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16.02.2024 15:32 Відповісти
Сомніваюсь, що то фермери, приплачені кацапами кур.ви
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16.02.2024 16:23 Відповісти
Ну это мастера блокировки , именно **** когда Украина в крови , именно я , мы, читаем заблокировали еще, и еще....Оскар за это не дают, а вот память на всю жизнь, и это будет в истории...
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16.02.2024 16:49 Відповісти
Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною Джерело: https://biz.censor.net/n3473805Правильно зробили.
Зе курви думали що заробляти міліарди на зерні це святе діло і польскі фермери будуть другий рік допомагати їм це робити в убиток собі.
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16.02.2024 21:50 Відповісти
Зе марафон не дасть збрехати - там де інтереси Зе влади, там і журнашлісти Земарфону
Зе влада це називає "ДАВАЙТЕ НАГОДУЄМО СВІТ" 🤣

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16.02.2024 21:54 Відповісти
Побули трохи поляками і знову стали ляхами. Пся крев!
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16.02.2024 22:56 Відповісти

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