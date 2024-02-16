Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Краківець – Корчова". Це вже шостий пункт пропуску на польсько-українському кордоні, заблокований польськими аграріями.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок.

Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу