Гетманцев повідомив про поступове "відбілювання" зарплат у бізнесі
Упродовж 2023 року був помітний тренд на відбілювання зарплат серед бізнесу. Це принесло бюджету додаткові 2,3 млрд грн.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"Одним з помітних трендів 2023 року є відбілювання заробітних плат. Примітно, що бізнес це робить самостійно на випередження тих негативних наслідків, які зарплати в конвертах тягнуть. Маємо перші результати", – зазначив він.
Так, за його даними, у першому кварталі минулого року 31,6 тисячі суб’єктів господарювання нарахували та сплатили податку на доходи фізосіб та єдиний соціальний внесок з зарплат менших, ніж середні заробітні плати по регіону.
Утім, уже в червні-жовтні 2023 року 19,6 тисячі компаній підвищили зарплату, а 3 тисячі – підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону.
За словами Гетманцева, це дало змогу додатково отримати 2,29 млрд грн ПДФО.
"При цьому тренд на відбілення зарплат висхідний. Дякую бізнесу за відповідальну позицію і нагадую, що рівень зарплат, вищий ніж середній по галузі – є одним з основних критеріїв, що визначають позитивну податкову історію платника", – додав нардеп.
Раніше у Міністерстві економіки повідохмили, що торік з "тіні" вивели понад 200 тисяч працівників.
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от вміють же зелені кловани словами грати.
тобто закон не в дії.
СБУ можуть і більше знати!! Тому, оті зрадники з Секретаріату КМУ, як Бай та Мехеда з 10 річним стажем, і були засвічені, щоб від більш важливих агентів ФСБ та СВР в Україні, відвести удар!
Малюк та його співслужбовці, разом із Західними Партнерами, знають набагато більше, про оточення Зеленського з КВНщиками!
Пильнуймо Україну! Контролюймо КВНщиків
Просто зробив для себе табличку, щоб завжди пам'ятати, який 💪ДРІМ-ТІМ💪 керував Україною під час повномасштабної війни з російськими орками.
Вважаю, що з такою кількістю шоуменів та регіоналів на КЛЮЧОВИХ позиціях у владі ми просто ПРИРЕЧЕНІ НА ПЕРЕМОГУ 🔥✌️🍾
є таке,є,не всюду,але є, але як завжди АЛЕ - все це трапилось з того що ПРАЦЮВАТИ особливо в білу - НІКОМУ,вибору іньшого як стимуляція в зп нема, і то це в досить розвинутих підприємствах.Малі та фопи на межі, яке підвищєння, втримати те що є вже не взмозі. В багатьох АТБ роклу вже тягають дівчата касири та охорона (зачасту теж жінки). На металургійні вже беруть косих хромих без досвіду ,бо вибору нема, на транспорт беруть навіть без досвіда керування пас. категорія є і досить (часи коли на маршрутку була черга та брали від 3+р. досвіду минули).
Оцей рожевий популізм для ......марафону навіщо постити? Реалії іньши.
И тогда ни один клоун не попадет во власть