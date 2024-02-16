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Новини Тіньова економіка
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податки (2319) Гетманцев (437) зарплата (1093)

Гетманцев повідомив про поступове "відбілювання" зарплат у бізнесі

зарплата,конверт

Упродовж 2023 року був помітний тренд на відбілювання зарплат серед бізнесу. Це принесло бюджету додаткові 2,3 млрд грн.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Одним з помітних трендів 2023 року є відбілювання заробітних плат. Примітно, що бізнес це робить самостійно на випередження тих негативних наслідків, які зарплати в конвертах тягнуть. Маємо перші результати", – зазначив він.

Так, за його даними, у першому кварталі минулого року 31,6 тисячі суб’єктів господарювання нарахували та сплатили податку на доходи фізосіб та єдиний соціальний внесок з зарплат менших, ніж середні заробітні плати по регіону.

Утім, уже в червні-жовтні 2023 року 19,6 тисячі компаній підвищили зарплату, а 3 тисячі – підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону.

За словами Гетманцева, це дало змогу додатково отримати 2,29 млрд грн ПДФО.

"При цьому тренд на відбілення зарплат висхідний. Дякую бізнесу за відповідальну позицію і нагадую, що рівень зарплат, вищий ніж середній по галузі – є одним з основних критеріїв, що визначають позитивну податкову історію платника", – додав нардеп.

Раніше у Міністерстві економіки повідохмили, що торік з "тіні" вивели понад 200 тисяч працівників.

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Топ коментарі
+13
сказал коррупционер, лжец и вор, разваливающий Украину
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16.02.2024 12:05
+10
Dnipro(petro):
Просто зробив для себе табличку, щоб завжди пам'ятати, який 💪ДРІМ-ТІМ💪 керував Україною під час повномасштабної війни з російськими орками.
Вважаю, що з такою кількістю шоуменів та регіоналів на КЛЮЧОВИХ позиціях у владі ми просто ПРИРЕЧЕНІ НА ПЕРЕМОГУ 🔥✌️🍾
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16.02.2024 12:13
+6
цей той самий список 5-6 потужних менеджерів...
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16.02.2024 12:17
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Гєніально! 2,29 з мінімально 46 мільярдів. Маладци...
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16.02.2024 12:05 Відповісти
сказал коррупционер, лжец и вор, разваливающий Украину
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16.02.2024 12:05 Відповісти
Х_йня якась... Знову від цього поца...
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16.02.2024 12:06 Відповісти
вивелі з "тіні", у свою "чорну диру".....
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16.02.2024 12:09 Відповісти
"поступове "відбілювання" зарплат"
от вміють же зелені кловани словами грати.
тобто закон не в дії.
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16.02.2024 12:09 Відповісти
Сівкович, аби кого, собі не брав в оточення!! Це не він вирішував…
СБУ можуть і більше знати!! Тому, оті зрадники з Секретаріату КМУ, як Бай та Мехеда з 10 річним стажем, і були засвічені, щоб від більш важливих агентів ФСБ та СВР в Україні, відвести удар!
Малюк та його співслужбовці, разом із Західними Партнерами, знають набагато більше, про оточення Зеленського з КВНщиками!
Пильнуймо Україну! Контролюймо КВНщиків
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16.02.2024 12:11 Відповісти
у військових офіційна зарплата, в інших в конвертах, в цьому суть
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16.02.2024 12:11 Відповісти
ніт не в цьому. Суть в СМКОР яка блокує ПДВ
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16.02.2024 12:39 Відповісти
рано його з дурдому випустили
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16.02.2024 12:12 Відповісти
Dnipro(petro):
Просто зробив для себе табличку, щоб завжди пам'ятати, який 💪ДРІМ-ТІМ💪 керував Україною під час повномасштабної війни з російськими орками.
Вважаю, що з такою кількістю шоуменів та регіоналів на КЛЮЧОВИХ позиціях у владі ми просто ПРИРЕЧЕНІ НА ПЕРЕМОГУ 🔥✌️🍾
показати весь коментар
16.02.2024 12:13 Відповісти
цей той самий список 5-6 потужних менеджерів...
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16.02.2024 12:17 Відповісти
просто ржу, как получатель конверта в конце месяца!!!!!!!!
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16.02.2024 12:17 Відповісти
І чим пишаєшся? Тим що ******** свою країну? Геній не геній, але щось на букву Г
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19.02.2024 17:12 Відповісти
кто работал официально - получают пенсию 2500-3000грн. С этими придурками похоже пенсии не будет вообще. Вопрос риторический - нах платить что-то в пенсионный, если всё равно разворуют...
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16.02.2024 12:23 Відповісти
Бо зараз ти не збираєш собі на пенсію, а платиш нинішнім пенсіонерам. Бо податки, то не тільки пенсія. Але це ж треба мати знання і розумітись в економіці. Головне наібуніти, але щоб тобі все було державним коштом.
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19.02.2024 17:16 Відповісти
Ну да запустили СМКОР який блокує податкові накладні тим у кого середня зарплата нижча ніж мінімальна помножена на 1,7)) і бізнес вимушений платити людям менше, а Державі більше.
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16.02.2024 12:38 Відповісти
Утім, уже в червні-жовтні 2023 року 19,6 тисячі компаній підвищили зарплату, а 3 тисячі - підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону. Джерело: https://biz.censor.net/n3473801

є таке,є,не всюду,але є, але як завжди АЛЕ - все це трапилось з того що ПРАЦЮВАТИ особливо в білу - НІКОМУ,вибору іньшого як стимуляція в зп нема, і то це в досить розвинутих підприємствах.Малі та фопи на межі, яке підвищєння, втримати те що є вже не взмозі. В багатьох АТБ роклу вже тягають дівчата касири та охорона (зачасту теж жінки). На металургійні вже беруть косих хромих без досвіду ,бо вибору нема, на транспорт беруть навіть без досвіда керування пас. категорія є і досить (часи коли на маршрутку була черга та брали від 3+р. досвіду минули).
Оцей рожевий популізм для ......марафону навіщо постити? Реалії іньши.
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16.02.2024 13:59 Відповісти
Це той Гетьманцєв, який був помічником російського агента регіонала Сівковича??? І який знає як "общиповать гусей"???
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16.02.2024 14:03 Відповісти
Выходец из лотерейного бизнеса продолжает сидеть в просроченной раде и преступно вмешиваться в дела исполнительной власти.
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16.02.2024 14:16 Відповісти
А гаманец не хоче розповісти, наскільки він з своіми поплічниками з зеленью депутатами, ОПою, міноборони та іншими приближеними, скоротили розпилювання західноі допомоги?
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16.02.2024 15:09 Відповісти
Нужно сделать так чтобы налоги платили сами работники, а не предприятия за них.
И тогда ни один клоун не попадет во власть
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16.02.2024 19:02 Відповісти
Якщо у нас нація дійсно доросте до розуміння офіційних заробітних плат в білу і відійде від системи конвертів, то нація виросте на голову вище, хоча це мабуть лише бажання, бо навіть в Європі вже українці навчились отримувати в конверті не офіційно при тому ще отримуючи виплати...
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19.02.2024 20:39 Відповісти
Як то кажуть ріст до світлого майбутнього
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19.02.2024 20:42 Відповісти

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