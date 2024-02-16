Блокада кордону: Прикордонники попередили про проблеми із ввезенням гуманітарної допомоги

Унаслідок протестів польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з доставкою гуманітарної допомоги.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках", – сказав речник.

Він підкреслив, що рух обмежений і кількість перетину кордону вантажівками дуже мала, тому на території Польщі утворилася черга, і "скоріше за все, вони навіть не виокремлюють вантажно-транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну".

На уточнююче запитання, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: "Скоріш за все, так".