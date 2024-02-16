Канада скасувала санкції проти колишньої дружини російського олігарха Фрідмана

Уряд Канади вирішив виключити зі списку санкцій чотирьох людей, зокрема ексдружину російського мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман.

Відповідне рішення опублікували у газеті Canada Gazette, передає liga.net.

Зазначається, що Айзіман, яка перебувала під санкціями Канади з 27 травня 2022 року, більше не відповідає критеріям запровадження обмежень.

За даними Politico, канадські санкції також зняли з колишніх заступників голови правління "Сбєрбанку" Олександри Буріко та Сергія Мальцева та члена Ради директорів "Газпрому" Олександра Душка. Усі троє потрапили під санкції Канади разом із Айзіман.

Минулого року Айзіман було виключено зі списку санкцій ЄС. 25 жовтня суд Євросоюзу ухвалив рішення про те, що всі обмеження, вжиті проти колишньої дружини Фрідмана, слід скасувати, оскільки зв'язок Ольги Айзіман з колишнім чоловіком на момент запровадження санкцій не було встановлено.

Водночас вона продовжує перебувати під санкціями України, Швейцарії та Великої Британії.