Замінити фінансову допомогу США для України неможливо, – Білий дім

Попри те, що союзники США активізувалися і взяли на себе значну частину допомоги Україні, повністю замінити американське фінансування буде неможливо.

Про радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу у Білому домі, передає Голос Америки.

"Нам потрібно дивитися правді в очі: Сполучені Штати надавали значну частину допомоги, і прогалина, яка утвориться, не може бути повністю заповнена іншими союзниками та партнерами", – заявив посадовець.

"Щоб надати деякі можливості, які є у США, але яких немає в інших країнах, нам потрібні повноваження на їх виділення та ресурси, щоб ми могли поповнити власні запаси. Отже, якщо зібрати все до купи, то замінити фінансування США просто неможливо", – додав Салліван.

Він нагадав, що президент Байден особисто закликав спікера Палати представників винести законопроєкт на голосування якнайшвидше.

"Ми знаємо, що якщо це голосування дійде до Палати представників, воно пройде на основі переважної більшості голосів обох партій, як це було в Сенаті", – запевнив радник Білого дому.

Як соратники Трампа блокують допомогу США Україні

Як повідомлялося, напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очолювана ним палата Конгресу не схвалить прийнятий Сенатом законопроєкт, який передбачає виділення військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму $60 мільярдів, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Перед цим Сенат Конгресу США ухвалив законопроєкт про додаткові оборонні витрати на $95 млрд, куди, зокрема, входять майже $60 млрд для України і приблизно $14 млрд для Ізраїлю.

Тепер документ надходить на розгляд Палати представників, але у ніч на 13 лютого Джонсон попередив, що може навіть не винести на розгляд підготовлений Сенатом законопроєкт.