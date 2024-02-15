Російському олігарху Дерипасці повідомили про підозру. СБУ затримала його топменеджерів
Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху та співвласнику компанії "РусАл" Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах України. Зокрема, йдеться про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та "куратора цієї установи від російського олігарха": громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.
За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли олігарху привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.
"З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер".
Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем., – пояснили в СБУ.
Дерипасці повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.
Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РусАл" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.
Як повідомлялося, у лютому 2023 року активи "Глухівського кар’єра кварцитів" було націоналізовано на користь України.
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любімєц *****, трохи заробило на маланчікє дєріпаскє в Україні.
Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія писав листа про допомогу Романа Абрамовича в порятунку українців, аби допомогти його захисту через суди скасувати санкції проти російського олігарха."
"Арахамія заявив, що Україні невигідно забирати Миколаївський Глиноземний Завод у Дерипаски: «Не треба було його чіпати, але ура-патріотизм переміг»
9:37, 17 лютого, 2023
Голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія вважає, що наразі Україна не зможе забезпечити прибуткову роботу Миколаївського глиноземного заводу, який вона конфіскувала у російського олігарха Олега Дерипаски."
https://nikvesti.com/ua/author/46
Ні постачання зброї, ні оборона України, ні боротьба з адептами руZZкого міру НЕ цікавила ЗЕмародерів...
все по-плану...по-оманському плану...