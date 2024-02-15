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Дерипаска (155) СБУ (1516) підозра (139)

Російському олігарху Дерипасці повідомили про підозру. СБУ затримала його топменеджерів

дерипаска

Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху та співвласнику компанії "РусАл" Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах України. Зокрема, йдеться про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та "куратора цієї установи від російського олігарха": громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли олігарху привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

"З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер".

Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем., – пояснили в СБУ.

Дерипасці повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РусАл" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року активи "Глухівського кар’єра кварцитів" було націоналізовано на користь України.

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не пройшло і два роки, стороною від кишеней арахамії...

любімєц *****, трохи заробило на маланчікє дєріпаскє в Україні.
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15.02.2024 15:40 Відповісти
Арахамія допомагає захисту Абрамовича скасувати санкції ЄС та Британії - The Times



Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія писав листа про допомогу Романа Абрамовича в порятунку українців, аби допомогти його захисту через суди скасувати санкції проти російського олігарха."

"Арахамія заявив, що Україні невигідно забирати Миколаївський Глиноземний Завод у Дерипаски: «Не треба було його чіпати, але ура-патріотизм переміг»

9:37, 17 лютого, 2023
Голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія вважає, що наразі Україна не зможе забезпечити прибуткову роботу Миколаївського глиноземного заводу, який вона конфіскувала у російського олігарха Олега Дерипаски."

https://nikvesti.com/ua/author/46
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15.02.2024 17:22 Відповісти
відбілювання руZZкіх злодіїв олігархів на кшталт абрамовичв, фрідманів, дерипаасок - було надважливішим завданням зеленої банди в 2022-му році...

Ні постачання зброї, ні оборона України, ні боротьба з адептами руZZкого міру НЕ цікавила ЗЕмародерів...

все по-плану...по-оманському плану...
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15.02.2024 20:26 Відповісти
Арахламідію в нормальній державі навіть не допустили до ВР, а в Україні , ЗАЛЕТНИЙ СУХУМСКИЙ ГАМАДРИЛА РОБИТЬ ДИВЕРСІЇ І ПОВЧАЄ УКРАЇНЦІВ , як їм жити ! Воно діє по наказу фсб -ОПг ермака , під дахом ЗЕІУДИ
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16.02.2024 04:22 Відповісти
Які ж терплячі борються з зовнішнім терористом , а довіряють , ще гіршим , їх ПОСІБНИКАМ - ВИРОДКАМ , які ПРИВЕЛИ до страшної КАТАСТРОФИ ! Мріють про Перемогу на чолі з ВОРОГАМИ і більшість як-би патріоти , не вірю , що не РОЗУМІЮТЬ, хто є хто. Як це можливо , це ж повний абсурд !
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16.02.2024 04:33 Відповісти

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