Пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою не буде, – Гетманцев

Верховна Рада не розглядатиме пропозицію запровадити пільгове оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з криптовалютою, підтриману Мінцифри.

Про це голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Стосовно варіанту оподаткування віртуальних активів за зниженою ставкою, ми не можемо його навіть розглядати. Тому що в будь якому випадку це створить передумови для перетоку операцій зі сфер, які оподатковуються за загальною ставкою. І ми не хочемо, відверто кажучи, стимулювати криптодіяльність, яка за своєю сутністю є спекулятивною, а не такою, що створює додану вартість та робочі місця", – пояснив Гетманцев.

За його словами, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не змогла розробити якісний законопроєкт, тому дискусії у Комітеті тривають довкола алтернативного документу, внесеного депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Совою.

Гетманцев зауважив, що неврегульованими залишаються два ключових питання: регулятора ринку криптовалют та оподаткування.

"Якщо говорити про оподаткування, то я послідовний прихильник оподаткування віртуальних активів за повною аналогією із оподаткування прибутку від цінних паперів. Це також позиція МВФ, і думаю, ми від неї не відступимо. Тобто оподатковуємо за загальною ставкою, але оподатковуємо інвестиційний прибуток", – сказав Гетманцев.

Він нагадав, що формально зараз податок на дохід від продажу криптовалюти потрібно сплатити з усієї отриманої суми.

"Щодо органу, який повинен відповідати за регулювання цієї галузі, безперечно, сутнісно ближчою до цього є Національна комісія з цінних паперів. Але єдиною пересторогою є те, що інституційна спроможність цього органу залишається відверто низькою... З іншого боку Мінцифри, яке пропонується як регулятор, є більш ефективним, але за своєю природою менш відповідає регулюванню ринку крипти", – додав Гетманцев.

Він зазначив, що парламентський Комітет не поспішатиме з підготовкою цього законопроєкту до розгляду у Верховній Раді.

"Ми не поспішаємо з ним. В світі на цьому ринку наразі відбувається певна турбулентність. У Сполучених Штатах контролюючі органи, регулятор значно розширюють свої повноваження щодо ринку. Відбувається виведення на світ цих операцій з додатковим регулюванням. Ми переконані в тому, що повинні наслідувати успішні зразки", – сказав Гетманцев.

Що відомо про легалізацію криптовалюти в Україні?

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували альтернативний проєкт закону №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Мінцифри.

Правила оподаткування, які передбачає документ:

5% на доходи фізичних осіб упродовж перших трьох років, за ставкою 9% упродовж наступних п’яти років, після 8 років застосовується загальна ставка податку 18%;

операції з віртуальними активами для юридичних осіб звільняються від ПДВ, крім службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги;

18% на прибуток для провайдерів послуг;

з "Дія.City" можна обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал;

операції провайдерів послуг, пов’язаних з віртуальними активами звільняються від сплати ПДВ (за винтком консультаційних послуг).

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

Детальніше читайте у матеріалі: Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами