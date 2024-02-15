НАЗК внесло до списку спонсорів війни світову нафтосервісну компанію Weatherford

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни ірландськко-американського виробника нафтовидобувного обладнання Weatherford International.

Про це повідомоляє пресслужба НАЗК.

"Нафтовидобувна сфера залишається стратегічно важливою для Росії, бо дозволяє РФ використовувати енергоносії як зброю та впливати на інші держави. Хоч на Росію накладені санкції у цій сфері, Weatherford International продовжує працювати в РФ, сплачувати там податки на мільйони доларів та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам. Вона працює в Росії 16 років та утримує там сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування.

У Росії Weatherford представлена через ТОВ "Везерфорд Холдингз (Рус)", ТОВ "Везерфорд" та ТОВ "Везерфорт Бизнес Сервис". У 2022 році вони разом сплатили податків до бюджету агресора на понад $15 млн.

Серед партнерів Weatherford, зокрема є нафтова компанія "Роснефть".

Як додає НАЗК, компанія також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з РФ. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в Росію на майже $1,5 млн. Серед них: матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості – фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники.

Водночас Weatherford планує й надалі продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в Росії.

У своїй звітності компанія пообіцяла виконувати договірні зобов'язання з урахуванням міжнародних санкцій.

Утім, зазначається, що Weatherford успішно перебудувала канали постачання обладнання після санкцій на РФ, замінивши постачальників на російських або на інші іноземні компанії.