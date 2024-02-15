В Естонії завдяки українським біженцям зросли показники робочої сили

Упродовж 2023 року в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили. Це сталося переважно за рахунок українських біженців

Як пише ERR, про це свідчать дані статистичного відомства країни, передає ЄП.

Згідно з ними, за 2023 рік рівень працевлаштування не змінився і залишився на рівні 69,2%.

Кількість людей працездатного віку зросла на 25 600, в основному – за рахунок українців, які оформили в Естонії тимчасовий захист.

Безробіття становило 6,4%, при цьому кількість непрацевлаштованих зросла на 7500 осіб, порівняно з попереднім роком.

Також зросла зайнятість у сфері послуг та зменшилася у промисловості й будівництві.