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біженці (628) мігранти (413) Естонія (277) міграція (207)

В Естонії завдяки українським біженцям зросли показники робочої сили

біженці,українці

Упродовж 2023 року в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили. Це сталося переважно за рахунок українських біженців

Як пише ERR, про це свідчать дані статистичного відомства країни, передає ЄП.

Згідно з ними, за 2023 рік рівень працевлаштування не змінився і залишився на рівні 69,2%.

Кількість людей працездатного віку зросла на 25 600, в основному – за рахунок українців, які оформили в Естонії тимчасовий захист.

Безробіття становило 6,4%, при цьому кількість непрацевлаштованих зросла на 7500 осіб, порівняно з попереднім роком.

Також зросла зайнятість у сфері послуг та зменшилася у промисловості й будівництві.

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То добре) хочь десь люди зможуть заробляти більше і жити краще)) хоча Естонія далеко не найкращий варіант))) тільки так наш бізнес і наша влада яка лобіює інтереси великого бізнесу зрозуміють що про людей треба думати, їм треба платити хочаб на польському рівні... бо таджики і узбеки кваліфіковану силу не замінять, у на будівництві і агросекторі їх стільки не треба...
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15.02.2024 14:07 Відповісти

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