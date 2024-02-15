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податки (2329) бронювання (187) мобілізація (445) Гетманцев (441) зарплата (1094)

"Бідні не будуть воювати за багатих": Гетманцев розкритикував нові ідеї щодо бронювання від мобілізації

Гетманцев про мобілізацію

Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості.

Про це голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Комітет долучений (до цих дискусій, – ред.). Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації крім тих, що вже є в законі, підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює", – наголосив голова Комітету.

"Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий ценз – це найгірший ценз, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих", – додав Гетманцев.

Він зауважив, що запропонований Офісом президента підхід щодо бронювання військовозобов'язаних залежно від розміру зарплат призведе до дискримінації за професіями або галузями.

"Якщо ми говоримо з вами, що давайте ми не будемо мобілізувати людей з високими зарплатами, то давайте скажемо чесно, що ми не будемо мобілізувати працівників банківського сектору чи страхових компаній, чи не будемо мобілізувати топменеджмент підприємств, а будемо мобілізувати фопів та рядових найманих працівників. А чому? – У мене немає відповіді на це питання", – пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що є галузі, де нема таких високих зарплат, а середня зарплата у 2023 році по Україні становила 18 тис. грн.

"Це також дискримінація з місцем проживання, бо в селах зарплата нижче, та і у різних регіонах країни доходи різняться. Або на прифронтових територіях зарплати взагалі мізерні, бо там бізнесу нема та велике безробіття. Ця ціла низка дискримінацій нівелює цю з першого погляду прекрасну ідею "відбілення" заробітних плат. Тож, на перший погляд, мені вона повинна була б сподобатися, але ні, занадто великою ціною це може датися", – додав Гетманцев.

Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, наразі Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

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Топ коментарі
+11
Бідний повинен стати багатим в армії. В росії набирають на контракт без всяких бусіків і облав, бо платять відразу при підписанні контракту велику суму і потім досить великі зарплати з точки зору їх мобресурсу. Так само робіть і все. Гроші є, не придурюйтесь. Лондонські квартири та іспанські вілли може частково продайте, якщо вже на то пішло.
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15.02.2024 15:54
+10
Багаті, які не хочуть воювати, все одно воювати не будуть. Питання тільки в тому, куди піде бабло, яке вони за це заплатять - до бюджету (звідки його ПОТІМ ******** гетьманцеви) чи одразу по кишенях військомів та гетьманцевих. Все решта - купа складних, з точки зору етики, моралі, закону та справедливості, питань, на які не існує простих та істинно вірних відповідей.
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15.02.2024 15:30
+9
Або відмініть будь-яку бронь, або не киздіть про те хто за кого там має воювати... А то по факту програміст з 10+ років досвіду і купою знать сидить в окопі, а викладач економіки має відсрочку... совок тупий...
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15.02.2024 15:08
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Бідні взагалі не мають воювати за багатих тимбільше безкоштовно!!! Мобілізація має проходити замайновою ознакою, за базами БТІ та земельним кадастром. всі в кого є нерухоме майно в цій країні навіть не громадяни мають самі його захищати , їм навіть платити за це не треба!!! всі в кого є хочаб кварти, дача, пай чи є акціонером великої контори, чи власником бізнесу більшог за чп, мають воювати, а не ховатися за чужими спинами!!! або сплачувати великі відступні, якщо не хочеш, ховаєшся, або вже втік то все нерухоме майно має бути конфісковане та передано державі н, а держава вже розділить його між тими хто хоче воювати. право обирати і бути обраним повинні мати лише ті хто сплачує податки та захищає цю країну, так можна легко позбавитись від різних маргіналів і популістів які засівають гречкою, не будуть голосувати, ані пенси, а ні студенті, а ні заробітчани та різні мігранти яки звалили, але усе одно хочуть нам тут обрати владу... до дупи множинне громадянство, криміналізувати наявність кількох громадянств окрім Українського, з позбавленням його, та забороною на в'їзд років на 30!
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15.02.2024 14:04 Відповісти
правильно, "атнять і падєліть"
комунізм мізків, здається, не виліковний
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15.02.2024 15:17 Відповісти
демократия в армии как бы не блещет. а во время войны - тем более. так что - да, отнять и поделить (если за 30 + лет не смогли обеспечить базовую безопасность), иначе можно не успеть и отнимать и делить \с оружием\ уже будут не граждане и не гражданам.
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16.02.2024 02:05 Відповісти
Хм... Ідіот ти, Тарасе.
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16.02.2024 07:54 Відповісти
1. втік то все нерухоме майно має бути конфісковане та передано державі
‼️ не треба українців лишати ЇХ ПРИВАТНОГО МАЙНА - це порушення принципів західного світу . А КАЦАПІВ - обовʼязково лишати за підтримку агресора
‼️у приватний власности можуть бути прописані і проживати діти і родичі. Лишити їх без житла- це вже криминал
2. ось лишити права голосу військовозобовʼязаних , не прошедших тцк і ховающихся за кордоном ( дітей суркиса , пинчука, Фірташа, і пр) - ЦЕ НОРМАЛЬНА ДУМКА
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15.02.2024 14:14 Відповісти
а як же переписав усе на батьків-пенсів і дружину, як розумно))) а на війну нехай йде стецько)) який дурень буде вмирати за чуже благополуччя, чужих дітей і жінок, за велику шану, такі вже скінчились. Україна - це акціонерне товариство, і акціонери це не ті в кого паспорт, бо батьківщину не обирають, а ті що мають акціі, тобто нерухоме майно, от нехай і валять захищати свої хати і лани, заводи і параходи.
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15.02.2024 15:45 Відповісти
Шановний пан Андрій, звісно такий агресивний патріотизм - це добре, і Ваші заклики до захисту держави - також. Але що ви вкладаєте це в поняття? ******* війна - дуже складний і багатошаровий механізм, і головна рушійна сила в ньому - це економіка та інновації. Нажаль так сталось в житті, що економіку і інновації, в тому числі у військову справу - рухають ті люди, які довго чогось навчались, мали досягнення в бізнесі, науці, управлінні і так далі. І от наша задача зараз - не просто кинути цих людей в окоп у Авдіївку, куди прилітає в 100 разів більше снарядів від рашистів, ніж ми маємо, а взагалі втримати цих людей в Україні (і людей, і бізнеси) і створити такі умови, щоб вони могли працювати на обороноздатність держави, в тому числі фінансові і податкові, якщо звісно ми збираємось хоча б ще трохи протриматись проти велетенської і надпотужної військової машини расеї (а за нею Китаю, КНДР, Ірану і всім прімкнувшим). А стосовно захисту своїх домівок - ну це трохи глупо. Від ракет та шахедів із калашом в окопі своє майно не захистиш. Втратиш і своє життя, і своє майно. Повірте, я точно знаю про що говорю.... Єдиний вихід для нас тут - суперпрофесійні і суперзабезпечені військові, еліта нації, що ризикує своїм життям і помирає на "нулі" (це сумно писати, але це сувора правда), яка має високотехнологічне забезпечення для боротьби, і яка підтримується потужною (наскільки це можливо в наших умовах) економічною підтримкою з тилу. Можливо це звучить цинічно, але такі ******* умови ******** війни у нас.
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15.02.2024 23:58 Відповісти
Люди які чогось досягли в науці з України вже майже всі виїхали, усі інщі яких ви перечислили - це бариги і коррупціонери, які вже майже все розвалили і розікрали за ці більше ніж 30 років))) дость людям баки заливати про молодих і талоновитих менеджерів із західними дипломами за гранти, бо вони грантоїди які розвалюють нашу економіку і країну, а досвідчені коррупціонери з 90-х нам теж не потрібні))) усі ці діти колишніх чиновників яких нам пхають як нові обличчя, жени цю пургу Зе бабусям))) країну мають очолити ті що за неї кров лили, а не ви пристосуванці-схематозники, які примазались до когось)))
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19.02.2024 11:40 Відповісти
Тобто, підвищувати можливість бути вбитим, мобілізуючи на фронт - демократично, морально і законно, а забрати частину якогось майна - це незаконно і аморально?
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16.02.2024 07:57 Відповісти
Ви сами собі відповіли
‼️‼️‼️‼️забрати частину якогось майна - це незаконно і аморально.

Чому мае цінність Европа зі своїми законами і традиціями? А не афріка чи Азія . Тому що Е ЗАХИСТ ПРИВАТНОЙ ВЛАСНОСТІ

ТОМУ ВИ ЦІ КОМУНЯЦЬКО - БОЛЬШЕВІСТСЬКО-ТРУСКАВЕЦЬКІ ІДЕІ ПРЕКРАТИТЬ - вже грабували 100 років українців
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16.02.2024 14:05 Відповісти
Все дуже просто - заборонити займати середні та топ- посади чиновникая ,я кщо не служив на нулі - не вище лейтенанта. Те саме стосовно митників , силовиків, податківців та інших держслужбовців.
Позбавати права голосу та права бути обраним , хто не хоче служити.
Бізнесу дозволити виставляти за себе найманців . Всім іншим -за бажанням ( Мотивувати грошима , пільгами ,можливостями )
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15.02.2024 14:24 Відповісти
ваш рецепт дуже нагадує московський, нагадаю, х!ло так і сказав, "наши вєтєрани новая іліта"
он вже підсвинків по школам вчать
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15.02.2024 15:19 Відповісти
А що ви хочете сказати що наші ЗСУ укомплектовані рецидивістами - засудженими?
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15.02.2024 15:54 Відповісти
ЗСУ це зріз суспільства, різні є люди, і засуджені теж незабаром будуть.
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15.02.2024 17:55 Відповісти
не цьому зеленому покидьку, хвойді сівковича коментувати питання мобілізації , воно вже в лютому 2022 р. коментувало ,що гроші з бюджету на ЗСУ , то піар.
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15.02.2024 15:03 Відповісти
100%
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15.02.2024 15:58 Відповісти
Або відмініть будь-яку бронь, або не киздіть про те хто за кого там має воювати... А то по факту програміст з 10+ років досвіду і купою знать сидить в окопі, а викладач економіки має відсрочку... совок тупий...
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15.02.2024 15:08 Відповісти
там окрім айтішників ще скільки інженерів і просто людей з золотими руками і головами)) а вони про своє АйТі))) ТАК ЗЛЯКАЛИСЯ))
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15.02.2024 15:47 Відповісти
Звiсно що не будуть, лише за власним бажанням. Або вiдкупляться або проiшають, або їх навiть чiпати не будуть. Скiльки разiв бачив на блок постах, що крутi Лєксуси спокiйно проїжджали без зупинок. Се- справедливiсть.
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15.02.2024 15:11 Відповісти
Якшо державі не потрібні гроші ухилятнів то ті гроші підуть туди куди вони ідуть зараз - в кишені корумпованих ТЦКашніків, лікарів, суддів та інших хто може нарішати відкос. Мабуть це і є справедливість з точки зору Гетьманцева. Цікаво чому він так сильно перейнявся цією темою? Може тому шо сам сидить на відкатах із ухилянтських схем? Та нііі, такого бути не може.
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15.02.2024 15:18 Відповісти
А чи може достатньо бідним воювати? Може треба заможних та впливових до лав ВСУ призвати? Та, поки ті хлопці, що два роки воюють, не покидали автомати у Верховну Раду, прийняти закон, та провести ротацію? Ой, чує серце, дограємося ми з мобілізацією... Дограємося...
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15.02.2024 15:20 Відповісти
Купа заможних людей воює. Але ж ви про те не знаєте. Думайте, перш ніж ляпати язиком.
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16.02.2024 14:29 Відповісти
Сказав, що всі повинні платити, щоб не призвали?
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15.02.2024 15:22 Відповісти
зробіть високі податки щоб можна було забезпечити контрактну армію і всі будуть задоволені. буст економіки бо ті хто закриті сидять почнуть рухатися бо не буде страху перед тцк, вмотивовані і навчені краще робитимуть свою роботу за гроші. 1,5% військового збору у воюючій країні це якийсь сміх
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15.02.2024 15:25 Відповісти
Може для початку надасте звіт про використання 132 млрд. військового збору за період 2014 - 2022 р.?
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15.02.2024 17:59 Відповісти
Багаті, які не хочуть воювати, все одно воювати не будуть. Питання тільки в тому, куди піде бабло, яке вони за це заплатять - до бюджету (звідки його ПОТІМ ******** гетьманцеви) чи одразу по кишенях військомів та гетьманцевих. Все решта - купа складних, з точки зору етики, моралі, закону та справедливості, питань, на які не існує простих та істинно вірних відповідей.
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15.02.2024 15:30 Відповісти
Дописувачі вищі,мають мізки комуняк.
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15.02.2024 15:34 Відповісти
Ашо вже грощі в тебе вимагали)? чи боїшся що за своє барахло впрягатися особисто доведеться бо дурні за нього вмирати вже фсьо)))
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15.02.2024 15:50 Відповісти
В мене ніхто не вимагав? А в тебе?
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15.02.2024 16:31 Відповісти
Гетьманцев, якщо я побачу твоїх дітей (і твоїх колег) у ЗСУ ,то повірю твоїм словам. Ні - ти у чергове пи# диш.
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15.02.2024 15:44 Відповісти
Бідний повинен стати багатим в армії. В росії набирають на контракт без всяких бусіків і облав, бо платять відразу при підписанні контракту велику суму і потім досить великі зарплати з точки зору їх мобресурсу. Так само робіть і все. Гроші є, не придурюйтесь. Лондонські квартири та іспанські вілли може частково продайте, якщо вже на то пішло.
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15.02.2024 15:54 Відповісти
Вже є проект Закону мотивації мобілізації від Костенка. Цікаво, чи вистачить клепки Зе* його раніше прийняти за їхній варіант ??
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15.02.2024 21:27 Відповісти
Ніколи це не примуть. Бо буде резонанс у суспільстві, віддчуття класової нерівності і несправедливості. Буде драконівський закон, будуть хапати всіх без розбору, закривати рахунки, конфіскації робити, щоб добити не тільки сотні тисяч життів, що ми вже втратили, а і залишки економіки України. І все одно, ті хто будуть мати залишки коштів якихось, і не мати сміливості йти на фронт (де ймовірність вижити, реально - відсотків 30%, в кращому випадку), будуть платити, рішати, виїзжати.... А ціни на все це будуть рости, ТЦК будуть надалі багатіти. І замість дійсно більш-менш ефективної економічної броні, при якій податки могли б піти в бюджет - отримаємо ще більший віддтік людей і капіталів. Порахуйте самі - близько 1 млн чоловіків виїхало по різних схемах і не повернулись. При середньому "прайсі 5000 у.о." (зараз точно дорожче) - отримаємо 5 млрд. долларів. Які осіли в ТЦК, ВЛК, і прочих органах. А тепер уявіть, якби дали можливість ці кошти платити офіційно і мати бронь? Наскільки б збільшився наш бюджет? Скільки всього можна було б закупити на ці 5 млрд.? Нажаль наша влада працює вунісон із путлером. З тим щоб, схоже з розвитку останніх подій, знищити Україну назавжди.... І це все дуже сумно, нажаль.
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16.02.2024 00:08 Відповісти
Доречі щодо кількості чоловіків - ось пруфи https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2,484%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%96%20%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96 .

Там вказано 650 тисяч, але це було на минулий рік. Ну і не думаю що всіх порахували, бо багато йшло через Тису і через гори
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16.02.2024 00:13 Відповісти
Новина вчорашня. У Дойчланд наразі виявили 1,5 тис румун і словаків, які українською не говорять але оформили собі біженство. Мають по 2 паспорти.

Шикардос !
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16.02.2024 20:27 Відповісти
Ти диви, бльд! А зараз, що не саме так, Гетманцев, відбувається?
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15.02.2024 16:31 Відповісти
Треба створювати країну за яку не шкода вмерти або лишившись калікою, людина буде жити як в казці. Але того не робиться, а навпаки, створюється країна майбутнього, де будуть існувати пани і кріпаки. То звістки в кандидатів в кріпаки може з'явитися бажання вмерти? А хто їхніх дітей потім буде годувати? Процвітаючи родини Єрмаків, татарових, Зеленський, безуглих, арахамій тощо?
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15.02.2024 17:29 Відповісти
До вискочки Зе* у 2019 р. ніхто не чув про єрмаків, безуглих, арахамій. Звідкиля вони взялися ?

Біографії прочитаєте ?
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15.02.2024 21:25 Відповісти
Хто створить,бидло??? Бидло,яке мовчить і прохавує все гавно,яке в нього пхають? Чи ти?
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16.02.2024 11:40 Відповісти
https://biz.censor.net/user/490121

Треба створювати країну за яку не шкода вмерти або лишившись калікою,

Маніпуляція і брехня звичайна, для власного виправдання і заспокоєння. Це і є казочка.
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16.02.2024 20:22 Відповісти
Один популізм,ніякої конкретики!
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15.02.2024 18:12 Відповісти
1. Державні посади , служби, роздутий апарат, розмаїті охорони це не тільки, сховок для ухилянтів і їхніх родин, а й порохотяг бюджету.
2. Я не думаю, що буде черга бажаючих платити 20т/міс невідомо який період часу, якщо можна заплатити раз за інвалідність - і отримувати ще й пільги і пенсії. Я переконаний, що серед молодих пенсіонерів МВС т.д. і держслужбовців їх тьма.
3. Йдеться про відстрочку, яку в наших реаліях можуть відмінити негайно, тому зараз після щипатєля повилазять піарщики (десь на підході косата і разумний..)
Тим не менше, такий податок міг би врівноважить можливості держави і бізнесу бронювати своїх працівників, бо дивно спостерігати охоронців лікарень на недешевих БМВ і мерсах. А ухилянти-ждуни вдусяться за тих 20т., тому і виють про дискримінацію з під диванів.
А про те, що всі рівні - то до свідків СеРуСеру. Запамятайте і дітям скажіть - ніколи, ніде і ніяк всі рівні не будуть, щоб потім не розчаровуватись.....
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15.02.2024 18:22 Відповісти
1. В амерських фільмах охорону у лікарнях бачили ?

2. Смішно читати. Тобто, бідні держслужбовці можуть "купити" інвалідність, а багаті комерси не можуть ??

Зараз бронювати можуть навіть фермери по 5 найманих працівників.
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15.02.2024 21:23 Відповісти
Йде мова не про бідних і багатих, а про законослухняних і хитровиєбаних, падло ти очкасте
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15.02.2024 18:53 Відповісти
Бронь, як явище, передбачена законами. А ознаки, за якими бронюють - інструкціями.
Море для творчості.

Тому, формально, він все вірно каже. Але, мобілізація, мабуть, добігає кінця.
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15.02.2024 21:18 Відповісти
Так.. Гетьманцев починає перечити "великому"... розвалюється "картковий будинок" (кооператив ОП)
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15.02.2024 20:43 Відповісти
Не тупи. Нас зливають. Це циркова вистава для лохів, типу про них турбуються. Так дотягнуть до квітня, щоб підсохло, а ЗСУ без поповнення.
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16.02.2024 00:37 Відповісти
От півень! Популіст. Оплачуваність роботи громадянина свідчить про його цінність. Але... у війську ще гірше. Цінні і рідкісні ВОС без вагань переводять будь-куди.
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15.02.2024 21:06 Відповісти
Щось мені підказує, що справу вже зроблено. Тепер зеленим можна в черговий раз демагогією позайматися.

Новий Закон про мобілізацію якщо і приймуть, то не раніше квітня.
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15.02.2024 21:14 Відповісти
Коли вже, нарешті, СБУ займеться цією ФСБшною консервою?
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15.02.2024 21:41 Відповісти
цей блазень яким боком до мобілізації?
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15.02.2024 22:02 Відповісти
Вони вже воюють.
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16.02.2024 00:23 Відповісти
23.02.2022. за декілька годин до початку широкомасштабного наступу, Гетманцев у відповідь на запитання журналіста, чи варто зменшувати товарообіг з росією, казав, що "між патріотизмом та математикою треба обирати математику"...
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16.02.2024 01:19 Відповісти
А як всіх бідних повбивають,то багаті,думаєте,будуть воювати??? Та ні хрена! І перший,хто здасть Україну ворогу- це той же самий Зеля і його банда! Який цей закон і пропихають!
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16.02.2024 11:39 Відповісти
Один з найважливіших тестів для нас на демократію з почтаку повтомасштабного вторгенння. Погоджуюсь з позицією.
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16.02.2024 14:30 Відповісти
Погоджуюся! Не можна ділити громадян за критерієм фінансових доходів коли рішення стосується мобілізації.
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16.02.2024 17:01 Відповісти
Дурнішого я не чула! Надіюся, що такий метод все таки не буде застосований.
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16.02.2024 17:07 Відповісти

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