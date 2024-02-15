"Бідні не будуть воювати за багатих": Гетманцев розкритикував нові ідеї щодо бронювання від мобілізації
Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості.
Про це голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Комітет долучений (до цих дискусій, – ред.). Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації крім тих, що вже є в законі, підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює", – наголосив голова Комітету.
"Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий ценз – це найгірший ценз, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих", – додав Гетманцев.
Він зауважив, що запропонований Офісом президента підхід щодо бронювання військовозобов'язаних залежно від розміру зарплат призведе до дискримінації за професіями або галузями.
"Якщо ми говоримо з вами, що давайте ми не будемо мобілізувати людей з високими зарплатами, то давайте скажемо чесно, що ми не будемо мобілізувати працівників банківського сектору чи страхових компаній, чи не будемо мобілізувати топменеджмент підприємств, а будемо мобілізувати фопів та рядових найманих працівників. А чому? – У мене немає відповіді на це питання", – пояснив Гетманцев.
Він нагадав, що є галузі, де нема таких високих зарплат, а середня зарплата у 2023 році по Україні становила 18 тис. грн.
"Це також дискримінація з місцем проживання, бо в селах зарплата нижче, та і у різних регіонах країни доходи різняться. Або на прифронтових територіях зарплати взагалі мізерні, бо там бізнесу нема та велике безробіття. Ця ціла низка дискримінацій нівелює цю з першого погляду прекрасну ідею "відбілення" заробітних плат. Тож, на перший погляд, мені вона повинна була б сподобатися, але ні, занадто великою ціною це може датися", – додав Гетманцев.
Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?
Як повідомлялося, наразі Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.
Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.
Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.
Будь ласка, зачекайте...
комунізм мізків, здається, не виліковний
‼️ не треба українців лишати ЇХ ПРИВАТНОГО МАЙНА - це порушення принципів західного світу . А КАЦАПІВ - обовʼязково лишати за підтримку агресора
‼️у приватний власности можуть бути прописані і проживати діти і родичі. Лишити їх без житла- це вже криминал
2. ось лишити права голосу військовозобовʼязаних , не прошедших тцк і ховающихся за кордоном ( дітей суркиса , пинчука, Фірташа, і пр) - ЦЕ НОРМАЛЬНА ДУМКА
‼️‼️‼️‼️забрати частину якогось майна - це незаконно і аморально.
Чому мае цінність Европа зі своїми законами і традиціями? А не афріка чи Азія . Тому що Е ЗАХИСТ ПРИВАТНОЙ ВЛАСНОСТІ
ТОМУ ВИ ЦІ КОМУНЯЦЬКО - БОЛЬШЕВІСТСЬКО-ТРУСКАВЕЦЬКІ ІДЕІ ПРЕКРАТИТЬ - вже грабували 100 років українців
Позбавати права голосу та права бути обраним , хто не хоче служити.
Бізнесу дозволити виставляти за себе найманців . Всім іншим -за бажанням ( Мотивувати грошима , пільгами ,можливостями )
он вже підсвинків по школам вчать
Там вказано 650 тисяч, але це було на минулий рік. Ну і не думаю що всіх порахували, бо багато йшло через Тису і через гори
Шикардос !
Біографії прочитаєте ?
Треба створювати країну за яку не шкода вмерти або лишившись калікою,
Маніпуляція і брехня звичайна, для власного виправдання і заспокоєння. Це і є казочка.
2. Я не думаю, що буде черга бажаючих платити 20т/міс невідомо який період часу, якщо можна заплатити раз за інвалідність - і отримувати ще й пільги і пенсії. Я переконаний, що серед молодих пенсіонерів МВС т.д. і держслужбовців їх тьма.
3. Йдеться про відстрочку, яку в наших реаліях можуть відмінити негайно, тому зараз після щипатєля повилазять піарщики (десь на підході косата і разумний..)
Тим не менше, такий податок міг би врівноважить можливості держави і бізнесу бронювати своїх працівників, бо дивно спостерігати охоронців лікарень на недешевих БМВ і мерсах. А ухилянти-ждуни вдусяться за тих 20т., тому і виють про дискримінацію з під диванів.
А про те, що всі рівні - то до свідків СеРуСеру. Запамятайте і дітям скажіть - ніколи, ніде і ніяк всі рівні не будуть, щоб потім не розчаровуватись.....
2. Смішно читати. Тобто, бідні держслужбовці можуть "купити" інвалідність, а багаті комерси не можуть ??
Зараз бронювати можуть навіть фермери по 5 найманих працівників.
Море для творчості.
Тому, формально, він все вірно каже. Але, мобілізація, мабуть, добігає кінця.
Новий Закон про мобілізацію якщо і приймуть, то не раніше квітня.