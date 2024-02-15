"Бідні не будуть воювати за багатих": Гетманцев розкритикував нові ідеї щодо бронювання від мобілізації

Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості.

Про це голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Комітет долучений (до цих дискусій, – ред.). Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації крім тих, що вже є в законі, підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює", – наголосив голова Комітету.

"Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий ценз – це найгірший ценз, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих", – додав Гетманцев.

Він зауважив, що запропонований Офісом президента підхід щодо бронювання військовозобов'язаних залежно від розміру зарплат призведе до дискримінації за професіями або галузями.

"Якщо ми говоримо з вами, що давайте ми не будемо мобілізувати людей з високими зарплатами, то давайте скажемо чесно, що ми не будемо мобілізувати працівників банківського сектору чи страхових компаній, чи не будемо мобілізувати топменеджмент підприємств, а будемо мобілізувати фопів та рядових найманих працівників. А чому? – У мене немає відповіді на це питання", – пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що є галузі, де нема таких високих зарплат, а середня зарплата у 2023 році по Україні становила 18 тис. грн.

"Це також дискримінація з місцем проживання, бо в селах зарплата нижче, та і у різних регіонах країни доходи різняться. Або на прифронтових територіях зарплати взагалі мізерні, бо там бізнесу нема та велике безробіття. Ця ціла низка дискримінацій нівелює цю з першого погляду прекрасну ідею "відбілення" заробітних плат. Тож, на перший погляд, мені вона повинна була б сподобатися, але ні, занадто великою ціною це може датися", – додав Гетманцев.

Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, наразі Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.