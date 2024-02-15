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"Це величезні гроші, де їх узяти – велике питання": Гетманцев прокоментував пошук коштів для додаткової мобілізації

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Наразі у Верховній Раді очікують пропозицій Мінфіну для збільшення доходів держбюджету на 40 мільярдів гривень у рамках виконання зобов’язань перед МВФ, але як додатково знайти 720 мільярдів на посилення мобілізації – це "велике питання".

Про це голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Від Мінфіну звучить ідея про (підвищення, – ред.) військового збору на певні операції. Наприклад, стільниковий зв'язок, купівля-продаж транспортних засобів. Але давайте почекаємо остаточних пропозицій. Я не бачу там великого потенціалу. Максимум потенціал, який я бачу, – це ті 40 млрд грн, про які говорить нам МВФ", – розповів Гетманцев.

"Але якщо вони хочуть чогось більшого, то запропонують нам радикальніші рішення", – додав голова Комітету.

Він додав, що зараз у Верховній Раді чекають фінальних оцінок і пропозицій Мінфіну та Кабміну.

Згідно з Меморандумом про співпрацю з МВФ, Україна до кінця лютого має підготувати заходи для збільшення власних доходів держбюджету щонайменше на 0,5% ВВП (близько 40 мільярдів гривень). Водночас голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа оцінила видатки на проведення додаткової мобілізації у близько 720 млрд грн. За її словами, для покриття цих видатків обговорюються різні варіанти підвищення податків.

Гетманцев уточнив, що 720 млрд грн – це орієнтовні видатки на проведення мобілізації в раніше озвучених параметрах, тому остаточні розрахунки поки що невідомі.

За його словами, відповідний законопроєкт ще на розгляді, а у верховного головнокомандувача є публічно озвучені питання щодо реальних масштабів необхідної мобілізації, які уточнюватимуться новим керівництвом ЗСУ, тож озвучені підрахунки наразі є приблизною цифрою для розуміння загальних масштабів проблеми.

"Якщо йдеться про першу суму (0,5% ВВП) – це не такі вже й великі кошти. Не хочу наразі бігти попереду поїзда й озвучувати конкретні напрями, які ще належить обговорити з МВФ, але в нас є розуміння, де їх узяти. Якщо говорити про другу цифру, а саме про потенційні потреби в коштах на додаткову мобілізацію, – так, це величезні гроші, і де їх узяти – велике питання", – констатував голова Комітету.

"Ми будемо перебувати в дискусії з Мінфіном, вже було декілька нарад з цього приводу. Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки і пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету. Тут треба розуміти, що з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але, з іншого боку, коли мова йде про фінансування армії, а отже про забезпечення найголовнішої цінності – безпеки життя, – хороших і "популярних" рішень в уряду не залишається. Є тільки складні", – сказав Гетманцев.

Він наголосив, що в дискусії про додаткові джерела доходів варто розділяти підтверджені доходи та ймовірні доходи від детінізації.

"Детінізацію неможливо прорахувати, хоча, справді, найпростіше було б написати, що бюджет отримає 100 мільярдів від ліквідації контрабанди. Але це не точні надходження", – пояснив Гетманцев.

Він зауважив, що також певний потенціал є у детінізації тютюнового ринку та грального бізнесу, але цього недостатньо. Гетманцев повідомив, що також обговорювалися ідеї щодо скасування певних пільг, але "суттєвого потенціалу там також немає", як і від запровадження податку на певні предмети розкоші.

Як повідомлялося, Україна також стикається із затягуванням виділення допомоги від США. На цей випадок Мінфін також готує план дій, включно зі збільшенням обсягів розміщення ОВДП, підвищенням податків і скороченням витрат, повідомляли джерела Bloomberg.

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Топ коментарі
+12
Детінізація тютюнового чи грального бізнесу? Перестати красти?
Ні партія "Ганьба народу" вважає, що люди забагато їдять.
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15.02.2024 15:52
+10
Це саме той зелений дятел , який за 2 дні до повномасштабної війни морозило , що кошти з бюджету на ЗСУ , то піар. Знову піар ? Доцибається чмо сівковича.
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15.02.2024 14:59
+6
Багато слів і нічого по суті. Як казав ваш прєводітель дворянства, Вася Голрборотько- всіх у с..ку!
Видатки на міністермва, обл, райдержадмінистрації- в 10 разів. Видати на серіали, шоу, Квартальних поців- на 100 відсотків.
Знайти спрітніків, що не повернули в Україну 8 ярдів доларів за експортоване зерно.
Заборонити продавати валюту на закупівлю закордонм будь- чого, що не йде на фронт.
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15.02.2024 15:53
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Невже в "офісє прастих рєшеній" вихідний?
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15.02.2024 13:30 Відповісти
Це саме той зелений дятел , який за 2 дні до повномасштабної війни морозило , що кошти з бюджету на ЗСУ , то піар. Знову піар ? Доцибається чмо сівковича.
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15.02.2024 14:59 Відповісти
Говорят, что полиции в Киеве купили новые Mitsubishi_Pajero?
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15.02.2024 15:50 Відповісти
Детінізація тютюнового чи грального бізнесу? Перестати красти?
Ні партія "Ганьба народу" вважає, що люди забагато їдять.
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15.02.2024 15:52 Відповісти
Багато слів і нічого по суті. Як казав ваш прєводітель дворянства, Вася Голрборотько- всіх у с..ку!
Видатки на міністермва, обл, райдержадмінистрації- в 10 разів. Видати на серіали, шоу, Квартальних поців- на 100 відсотків.
Знайти спрітніків, що не повернули в Україну 8 ярдів доларів за експортоване зерно.
Заборонити продавати валюту на закупівлю закордонм будь- чого, що не йде на фронт.
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15.02.2024 15:53 Відповісти
Так в тилу мільйонна армія. Де ротація?!!!
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15.02.2024 17:38 Відповісти
У себе в дивані пошукайте
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15.02.2024 17:49 Відповісти
А ви беріть на війну молодих пенсіонерів - військових, поліцію, податківців, таможню, суддів, прокурорів
Чого їх не мобілізують?
Всі хто працює - платить податки
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15.02.2024 18:12 Відповісти
А що, "просто менше красти" для зе-шобли взагалі не варіант для розгляду?
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15.02.2024 20:49 Відповісти
Мєнтів і прокурорів мобілізуйте - то і не треба шукати гроші. А по-друге, відкрийте кордони і цивільні самі гроші будкґуть привозити (звісно ті, хто захоче жити в цій країні).
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15.02.2024 23:03 Відповісти
Дауньонок,ти вже успішно залучив кошти від податкової амністіі.БІзнес був готовий вивести з тіні кошти і сплатити 5% з них,але ти гнида так прописав механізм що всі срали на тебе
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16.02.2024 00:16 Відповісти
Гетьманцеву і його зеленому бидлу треба менше красти (а краще взагалі припинити красти) і тоді гроші з`являться.
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16.02.2024 01:53 Відповісти
Гетманцев гнида фсб-на, більше тут нема чого сказати про цього «математика» і обдиралова.
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16.02.2024 03:49 Відповісти
Можна ще декілька тесл біля будинків СБУ продат
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16.02.2024 03:51 Відповісти
Гетьманцев, не став це питання собі, постав НАРОДУ, ВІН точно знає на яких курортах та в яких офшорах вони знаходяться і не тільки це а й призвіща всіх вкладників туди. АРХ М
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16.02.2024 04:03 Відповісти
Там де податкова бере гроші на квартири в Лондоні.
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16.02.2024 07:43 Відповісти
у тумбочці пошукай
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16.02.2024 08:55 Відповісти
Помощник беглого ФСБшника Сивковича в данном случае сказал правду! Так бывает ... даже Геббельс иногда говорил правду , например, когда сказал , что убийство польских пленных офицеров в Катыни совершили НКВДисты. Но я думаю , что в данном случае Гетьманцев сказал правду из-за мучащего его "шариковского" вопроса - "А чего тогда мы , "зеленые" , будем харчеваться , если столько бабла надо на мобилизованных отдать?" А если серьез, то ПРАВДА выглядит следующим образом! Денег нет , вооружений и боеприпасов нет , ВПК по факту нет, полэкономики исчезло , порты заблокированы, на западных границах логистические проблемы ( мягко выражаясь ) , внутренние ресурсы Украины несоспоставимы с ресурсами ОРДЫ, и ГЛАВНОЕ - желающих быть очередным куском мяса у этой ЗЕвласти и сгинуть на фронтах во имя ее сохранения уже давно нет ( а в первую неделю войны очереди стояли в военкоматы ) ... Надо срочно морозить ситуацию по линии соприкосновения и спасать те 80% Украины , которые Киев контролирует ... пока еще контролирует. Какая еще мобилизация ? На уже воюющих нет вооружений , боеприпасов , амуниции и финансов! Страна гибнет, а ЭТОТ и ЭТИ хотят продлить свое скоро уже нелегитимное ( с мая ) пребывание у власти , заливая фронта кровью новых мобилизованных, которых будут отлавливать ТЦК-ЗЕгестапо! Даже в случае заморозки войны по линии соприкосновения у нынешней Украины уже нет населения даже на контролируемые 80% территории - миллионы уехали и уже в своем большинстве интегрировались в новые страны проживания и возвращаться не собираются , продолжается отток населения из-за бесперспективности ситуации в Украине , в случае заморозки еще миллионы уедут к тем , кто уже в Европе . Так , что на оставшиеся 80% территории придется запускать мигрантов, чтобы как то развивать контролируемую территорию Украины. Но пускай уже так будет , лишь бы остановить эту бойню, которую пытается продлить ЗЕвласть чтобы сохранить себя при власти. Мир для Зеленского и его ЗЕбригады - это не только политическая смерть , но и , возможно , лишение свободы за всех их преступления с 2019 года ( Саакашвили может подтвердить , да и Коломойский также подтвердит)! Поэтому ЗЕрежим будет отправлять на смерть миллионы простых украинцев , а в итоге в удобный момент сбежит к своим счетам и недвижимости , как сбежал из Афганистана в Эмираты последний Президент Афганистана Ашраф Гани , сдав страну и Кабул талибам. Где то так.
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16.02.2024 09:43 Відповісти
Місячний мораторій на корупцію --- і всьо ,проблєма рассосалась. Але грінкевичи не мають гальм і реверсу, вони можуть тількі жерти, колоради ,прасті Госпаді.
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16.02.2024 09:45 Відповісти
Піде дохлого гусака збирати. Гній їбучий
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16.02.2024 10:59 Відповісти
зменшіть цілому табуну суддів-пенсіонерів пенсії зі ста п"ятидесяти тисяч гривень до п"ятидесяти. Вони за всю свою ганебну діяльність наколядовали на 50 життів!!
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16.02.2024 11:08 Відповісти
Чистий і неприкритий популізм. Візьміть і порахуйте. Це не те, що глобально нічого не змінить, це і ситуативно не багато змінить.
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16.02.2024 14:44 Відповісти
Ахметову, Пінчуку та іншим кабмін погодив вивід валюти за кордон, понад міліард долярів, а тепер гетьманцев питає де гроші взяти, от і візьміть ці гроші. Як вони збираються їх виводити, стало вони є і тут на рахунках. Почекають євробонди, та все інше, потім після перемоги, хай їм повернуть, не помруть без цих грошей, а ми можемо загинути, через брак грошей.
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16.02.2024 11:28 Відповісти
Зарплати собі,****,поврізайте до мінімуму! Як людям простим поврізали! Відмовтеся від доплат і премій,відправте на фронт всю зРаду і їх підсрачників- грошей вистачить не лише на мобілізацію,але й на зброю на півсвіту! ***** ******* те,що не *********!
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16.02.2024 13:50 Відповісти
Оптимізуйте видатки. Київ на армію тільки 1% витратив минулого року. Ось вам і гроші.
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16.02.2024 14:43 Відповісти
Рекомендую потрясти Гринкевича та Морозюк. І ще ту дамочку, в якої готелі в Чорногорії.
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16.02.2024 16:54 Відповісти
Очікувано, що допомога від партнерів буде меншати. Тому, варто все таки думати над тим яким чином можна збільшити фінансування оборонного комплексу за рахунок власних коштів!
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16.02.2024 16:59 Відповісти
Гетманцев красти перестаньте і зявляться кошти
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16.02.2024 19:27 Відповісти

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